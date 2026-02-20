【心理テスト】好きな色はどれ？答えでわかる「あなたの心の疲労度」
Q：この中であなたが好きな色はどれですか？
A：黄色
B：青
C：赤
D：灰色
あなたはどれを選びましたか？さっそく結果を見てみましょう。
【この診断テストでわかること】「あなたの心の疲労度」
色はあなた自身の心の状態を反映しているもの。直感で、「この色が好き！」と思った色がどれかによって、「あなたの心の疲労度」がわかるのです。
A：黄色…心の疲労度10％
黄色を選んだあなたの心は、今とても軽やかな状態。黄色は希望や好奇心、前向きなエネルギーを象徴する色で、あなたの内側にも「まだ大丈夫」「楽しめる余裕」がしっかり残っています。
多少の疲れはあっても、それを引きずらずに気分転換できる力があるでしょう。人と話したり、笑ったりすることで自然と回復できるのも特徴。今は無理を重ねるより、この明るさを保つことが大切。心の元気を自覚することが、良い循環をさらに強めます。
B：青…心の疲労度30％
青を選んだあなたは、表面は落ち着いていても、内側にはじわじわとした疲れがたまり始めています。青は冷静さや理性、安心感を表す色ですが、同時に感情を抑え込む傾向も示します。
自分をコントロールし、周囲に合わせる時間が長かったのではないでしょうか。大きな不調はないものの、休息は必要な段階。ひとりの時間や静かな空間を意識的に確保すると、心の疲れは早めにリセットできます。
C：赤…心の疲労度70％
赤を選んだあなたの心は、かなりエネルギーを消耗しています。赤は情熱や行動力の色ですが、同時に緊張や興奮、焦りも表します。
頑張り続けてきた分、心が常にフル稼働状態なのかもしれません。本当は休みたいのに、止まると不安になる。そんなサイクルに入りやすい時期です。この疲労度は見過ごし厳禁。意識的にペースを落とし、「何もしない時間」を作ることが、心を守る鍵になります。
D：灰色…心の疲労度90％
灰色を選んだあなたは、心がかなり疲れ切っているサイン。灰色は無感情、迷い、エネルギーの枯渇を象徴する色で、「考えたくない」「決められない」という状態に近づいています。
楽しいことにも反応しにくく、ただ日常をこなしている感覚があるかもしれません。ここまでくると、気合いや努力では回復しません。まずは休むことを最優先に。誰かに頼る、立ち止まることは弱さではなく、回復への第一歩です。