ミラノ・コルティナ五輪は18日、クロスカントリースキー女子団体スプリントフリー予選が行われたが、フィニッシュ付近で犬が乱入。選手たちとともにフィニッシュラインを切る珍事が起きた。目の当たりにした選手が運営に苦言を呈する事態に発展したが、飼い主が名乗り出たようだ。

まさかの光景が広がった。選手たちが続々とフィニッシュに到着する中、どこからともなく犬が現れた。軽快な足取りで直線を疾走。途中、並走するカメラに気付いて立ち止まってカメラ目線も……。選手2人が駆け抜けていくと、それを追いかけるようにして走り出し、そのままフィニッシュラインを切った。中継にはご丁寧にフィニッシュ写真まで映し出された。

国際中継も再三スロー再生し、世界に拡散。ドイツ大衆紙「ビルト」によると、追いかけられたテナ・ハジッチ（クロアチア）は「最初オオカミかと思った。怖かった」と恐怖を口に。直接的な影響はなかったが、「犬がコースに入ってくるのは良くない。私はメダル争いをしていなかったから良かったけど、メダルの懸かった決勝で起きていたら危険なことになってしまう」と苦言を呈していた。

思わぬ騒動となったが、新展開に発展していた。米国公共ラジオ放送「NPR」によると、飼い主が判明したようで、大会スタッフの関係者だという。犬種はチェコスロバキアン・ウルフドッグで2歳のオス。匿名で取材に応じた飼い主は「今朝、彼は我々が家を出るのを見て、いつもよりも激しく吠えていた。一緒について来たかったのでしょう」「彼はいつも人間を探しているんです」と説明したという。

記事ではこの犬はレース運営スタッフに捕獲され、無事にB&B近くの家に戻ったことも伝えられていた。



（THE ANSWER編集部）