『M-1』王者と美容のカリスマ、大物カップルが誕生した。

2月17日、『電子版 週刊文春』が、令和ロマン・郄比良くるまと、タレント・MEGUMIとの熱愛を報じた。意外な組み合わせに驚くファンも多い。

「2人は、MEGUMIさんがプロデュースしたNetflixの恋愛リアリティショー『ラヴ上等』のアフタートークで初共演を果たしています。番組MCのMEGUMIさんとお笑い芸人の永野さん、そして、くるまさんの3人で、あらためて番組の見どころを語るという内容でした。

動画内では、くるまさんが『盤石にテレビにいる人って完全にすごい存在なんだ。超越者として見てました』とMEGUMIさんを称賛すると、『うれしい〜』とMEGUMIさんが頬を緩ませる姿もありました。

さらにMEGUMIさんは、もともとくるまさんのファンだったと明かし、くるまさんが別の恋愛リアリティショーでMCを務めたことについて『本当に人の気持ちが分かる人』と絶賛しました。初対面からお互いの印象がよかったことがうかがえます。動画の中でも徐々に打ち解けている様子で、熱愛報道のあった後に見ると、“イチャイチャ動画”にも見えるほどです」（芸能担当記者）

年齢差を感じさせないやり取りで、後に“ラブ上等”となった2人に、番組出演者の「おとさん」こと乙葉は自身のXで

《プロデューサーが1番上等かましてて大好きすぎる、今生き》

と反応するなど、祝福の声が相次いだ。

「今回の熱愛報道が肯定的なムードで受け止められている最大の要因は、やはりMEGUMIさんのキャラクターにあるでしょう。2月16日には、Netflixとの長期プロデューサー契約を発表したばかり。美のカリスマという枠にとどまらず、プロデューサーとしても存在感を発揮し、多方面で活躍の場を広げています。仕事で結果を出し続ける“自立した女性像”として、あこがれの存在となっています。

元夫の不倫騒動を経て離婚を経験するなど、私生活では決して平坦ではない道のりも歩んできました。それでも前を向く姿勢が、共感を集めてきた背景も大きいでしょう。

一方、くるまさんは漫才の実力はもちろん、執筆などマルチな才能で存在感を示しています。人生経験を重ねたMEGUMIさんと、表現者として進化を続けるくるまさんが『互いを高め合える関係なのでは』と“お似合い”と評価する声が出るのも納得です」（同前）

刺激的なカップルであることは間違いない。