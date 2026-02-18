整形総額95万円を投じた現役上智大生が、理想のビジュアルを手に入れるきっかけとなった「元カレ」とのあまりにも残酷な過去を打ち明けた。

【映像】整形で激変した美人上智大生

ABEMAで配信中の『愛のハイエナ5』の新企画「シリコンズラブ 〜整形女の恋物語〜」にて、上智大生・なの（21）とマッスルバー店員・ガッキー（28）が、ベッドの上で二人きりの対話を交わした。

これまで「整形しなかったら、たぶん生きてなかった」と凄絶な覚悟を語っていたなの。ガッキーから、周囲の否定的な声について問われると、自身の忘れられない実体験を告白した。

なのは「当時付き合ってた人の、友達とかお兄ちゃんとかが、私の顔とか体型の悪口を言ってて」と回顧。しかし、彼女にとって最も許せなかったのは、その悪口そのものではなかった。「それ自体は別に嫌じゃなかったけど、付き合ってた人が守ってくんないで、一緒にバカにしてたのが嫌だったから」と、最も味方であるはずのパートナーに裏切られた痛みを明かしたのである。

「周りが悪く言ってても、ちゃんと守ってくれる人がいい」と静かに語るなのに対し、ガッキーは「パートナーだったら味方だろうし。（周囲が）マイナスな印象を受けるかもしれないけど、マジ関係なくない？ とは思う」と、自身の“マッチョイズム”に基づいた直球の騎士道精神で応えた。これに対しなのは、「ちゃんと脳みそもマッチョイズムだね」と笑顔を見せていた。