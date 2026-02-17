この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資アドバイザーの鳥海翔氏が、自身のYouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」で、「着実に資産を増やす！投資先に迷ったらオルカンに毎月〇万円の積立投資をしてください！」と題した動画を公開。2026年のような先行き不透明な市場で資産を増やすための具体的な思考法を解説した。



鳥海氏はまず、2026年の投資環境について「難しい1年」になると予測する。米国企業を中心に利益は出ているものの、株価はすでに割高な水準にあると指摘。AIの成長期待やアメリカの中間選挙といった不確定要素も絡み、「シンプルに言うと、どう動くのかよく分からない」状況だと分析した。



このような状況で多くの投資家が陥りがちなのが「高い時に買って、安い時に売る」という失敗だ。鳥海氏は、株価が上昇している局面で「もっと上がるかも」と期待して購入し、その後の下落に耐えたものの、元本を回復した時点で安心して売却してしまうケースが多いと説明。「もしもこのままずっと持っていたら、株価がずっと上がっていって、もっと全然上がったじゃん」という機会損失を生む典型的なパターンだと語った。



では、どうすれば資産を増やせるのか。鳥海氏は、相場を予想するのではなく「どうなっても資産が増える考え方をすること」が重要だと説く。そのための結論が「全世界株式への積立投資」だという。



投資初心者が成功するための最大のポイントは「耐えること」であり、そのためには「とんでもない大暴落が起きない」投資先を選ぶ必要がある。全世界株式は世界中に広く分散されているため、特定の国や業種に集中投資するよりもリスクが低く、長期的に耐えやすい。さらに重要な点として、資産を評価額だけで判断しないことを挙げた。資産は「口数×単価」で決まるが、価格が変動する単価と違い、積立投資を続ける限り「口数は裏切らない」と鳥海氏は強調。下落時でも増え続ける口数に着目することで、精神的な安定を保ちながら長期投資を継続できると解説した。



先の見えない市場で大切なのは、短期的な価格変動に一喜一憂することなく、長期的な視点で資産形成の仕組みを理解することだ。動画は、そのための具体的な思考法として「口数」という指標がいかに有効であるかを示している。