【ブロッコリー唐揚げ】はがれにくいサクサク衣のコツ！
SNSフォロワー数38万人超えの料理系インフルエンサーmisaさん。どうしたら時間や手間をかけずに「おいしそう」な料理を作ることができるかを追求し、調理工程数を極限まで減らした、簡単で見た目にもこだわったメニューを考案。
「これだけでいいの？」と感じるほど最小限の工程で、最大限のおいしさを出す、センスに溢れたmisaさんのレシピをのぞいてみませんか？
■衣が剝がれにくくサックサク！ ブロッコリー唐揚げ
何度も試して、衣液をつけたあとさらに片栗粉をまぶすと剝がれにくくなることを発見しました。
◆材料・2〜3人分
ブロッコリー……1株
A しょうゆ……大さじ2
酒……大さじ2
にんにくチューブ……大さじ1
ごま油……大さじ1/2
片栗粉……大さじ1
片栗粉……適量
揚げ油……適量
◆作り方
1）ブロッコリーを小房に分ける。茎は食べやすい大きさに切る。
2）ボウルに1)とAを入れ、よく混ぜ合わせる。
3）2)に片栗粉をまぶし、170℃に熱した揚げ油でカリッとするまで揚げる。
＜注意点＞
・大さじ1＝15ml、小さじ1＝5mlです。
・しょうゆは濃口しょうゆ、酒は日本酒を使用しています。
・油は特に記載がない場合はサラダ油を使用しています。
・火加減は特に記載がない場合は中火です。
著者プロフィール
misa / ミサ
長野県在住の料理系インフルエンサー。工程数を極限まで減らした簡単おもてなしレシピが得意。保育士などの資格も持ち子どもが好むメニューも発信中。思わず作りたくなるレシピの簡単さと美味しさに大きな反響を集めている。
著＝misa／『食べた人全員に「作り方教えて！」と聞かれるとっておきrecipe』