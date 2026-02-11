【ねこ漫画】「猫はしゃべります」と愛猫家から共感コメント続出！「いや〜っ」としゃべる猫がかわいすぎる【作者に聞く】
茶トラの「ミル」、白黒ハチワレの「ポッちゃん」、黒猫の「朔ちゃん」の3匹の猫の世話を焼く日々を描いた漫画が注目を浴びている藤緒ミルカ(@mirumirupakupa1)さん。公式トップブロガーとして認定されているアメーバブログやX(旧Twitter)に漫画を投稿している一方、ウォーカープラスでも人気の漫画を紹介している。今回は、“猫あるある”(!?)を描いた漫画をお届け。さらに作者の藤緒ミルカさんにも、本作について話を聞いた。
本作「お断りと文句をちゃんと伝える」のように飼い主のあとをちょこちょことついて回り、まるで会話に参加するかのように鳴く猫の姿に、「今、返事した？」と感じた経験がある人は少なくないだろう。漫画家の藤緒ミルカさんの愛猫・朔ちゃんも、そんな“しゃべっているように聞こえる猫”のひとりだ。
藤緒さんは「冷めた言い方をすると、ただの聞き間違いなんでしょうけど、しかし！猫を愛する者にとってこれは希望的な聞き間違いでして」と笑う。子猫の頃は要求を通すためによく鳴き、それに人が応えることで、よく鳴く成猫になることも多いという。
日頃から猫に話しかける藤緒さんの家では、自然と“おしゃべり猫”が育ったという。「ちゃんと声色がありますからね。何か伝えようとして鳴いて(しゃべって？)るんだとわかります。とは言え『今しゃべったな』と思えるときは不満を訴えてることが多いような気がする」と本音も語ってくれた。
なかでも一番よく鳴くのは、人生初の猫だというミルちゃんで、甘え上手な子猫気質は今も健在。一方、ポッちゃんや朔ちゃんもそれぞれ個性豊かに鳴き、返事のように聞こえる瞬間があるという。
猫好きな読者からは「うちの子も話します」「猫のおしゃべり、かわいいですよねー」と共感の声が続々届いている。猫が“話しているように感じる瞬間”を描いた本作は、猫と暮らす日常の愛おしさを改めて教えてくれるので、ぜひ読んでみてほしい。
取材協力：藤緒ミルカ(@mirumirupakupa1)
