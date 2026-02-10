¡Ú¾ÜÊó¡Û¥¿¥ì¥ó¥È±©²ì¸¦ÆóÍÆµ¿¼Ô¤òÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤ÄÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡¡ÃÎ¿Í½÷À2¿Í¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤«¡¡²Æì¸©·Ù
µîÇ¯3·î¡¢²Æì¸©Æâ¤Î°û¿©Å¹¤ÇÃÎ¿Í¤Î½÷À2¿Í¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç²ñ¼ÒÌò°÷¤Î±©²ì¸¦Æó¤³¤ÈÅö¿¿Èþ´îÃËÍÆµ¿¼Ô¤¬ÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²Æì¸©ËÌÃ«Ä®¤Î±©²ì¸¦Æó¤³¤ÈÅö¿¿Èþ´îÃËÍÆµ¿¼Ô¤ÏµîÇ¯3·î¡¢²Æì¸©Æâ¤Î°û¿©Å¹¤Ç¿©»öÃæ¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î30Âå¤È50Âå¤Î½÷À¤ËÂÐ¤·¡¢Æ±°Õ¤Ê¤¯ÂÎ¤ò¿¨¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¥¹¤ò¤·¤¿¤ê¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µîÇ¯8·î¤Ë50Âå¤Î½÷À¤¬·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·¡¢Èï³²¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤ÏÁÜºº¤Ë»Ù¾ã¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢±©²ìÍÆµ¿¼Ô¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£²Æì¸©½Ð¿È¤Î±©²ìÍÆµ¿¼Ô¤Ï1980Ç¯Âå¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¶áÇ¯¤Ï²Æì¸©¤Ç¼Â¶È²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
