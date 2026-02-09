´°àú¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÆüËÜ¡¢È½ÌÀ¤·¤¿Í£°ì¤Î¡È¥ß¥¹¡É¤Ë¾Ð·â¡¡¡Ö¥¥¹¥¯¥é¤Ç1²ó¡Ä¡×NHKÊüÁ÷ÀÊ¤â¾Ð¤¦
¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÃÄÂÎ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¡¢¹âÆÀÅÀ¤Ë¶Ã¤¤¹¤®¤ÆÅ¾ÅÝ
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎÀï¤Ï8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¤ËºÇ½ªÆü¤ò¹Ô¤¤¡¢ÆüËÜ¤Ï2Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÆüËÜÀª¤ÎÅ¾ÅÝ¤Ï¡¢°Õ³°¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿1·ï¤À¤±¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤ÄÁ»ö¤Ë¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥Ú¥¢¤Î¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Î»°±ºÍþÍè¡¦ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¤¬¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Î155.55ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ1°Ì¤À¤Ã¤¿¡£À¤³¦ÎòÂå3°Ì¤È¤Ê¤ëÆÀÅÀ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¾ìÆâ¤ÏÁûÁ³¡£»°±º¤Ï¶Ã¤¤Î¤¢¤Þ¤ê¥¥¹¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¯¥é¥¤¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤È¡¢²¿¤«¤Ë¤Ä¤Þ¤º¤Å¾¤Ó¡¢Ãæ·Ñ²èÌÌ¤«¤é¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¾ìÌÌ¤òÁ´±éµ»¤Î½ªÎ»¸å¤Ë¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ÇÊü±Ç¤·¤¿¤Î¤¬NHK¡£²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¡¢2014Ç¯¥½¥Á¸ÞÎØÃË»Ò5°ÌÆþ¾Þ¤Ê¤É¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄÄ®ÅÄ¼ù¤µ¤ó¤¬¡ÖÅ¾ÅÝ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤³¤ì¤Ï¥Ç¥£¥À¥¯¥·¥ç¥ó1ÅÀ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿è¤Ê¥¸¥ç¡¼¥¯¡£¼Â¶·¤â¡Ö±éµ»¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡×¤È¾Ð¤Ã¤ÆÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÆüËÜÀª¤Ï±éµ»¤Ç¤ÎÅ¾ÅÝ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤¬Í£°ì¤À¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âX¤Ë¡ÖËÜÅö¤ËÀ¨¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ö±éµ»¤Ç¤ÎÅ¾ÅÝ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¥¹¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¯¥é¥¤¤Ç¤ÎÅ¾ÅÝ¤¬1²ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¾Ð¡×¡ÖÃÄÂÎÀï¤Ë½Ð¤¿ÆüËÜÀª¤â¤·¤«¤·¤ÆÁ´°÷Å¾ÅÝ¤â¥ß¥¹¤âÌµ¤¤±éµ»¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤Ó¡¢ÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤Î¤¹¤´¤µ¤ÈÍ£°ì¤Î¡È¥ß¥¹¡É¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë