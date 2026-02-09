ラブ・ライナー×クロミが可愛すぎ♡限定アイライナー登場

毎日のアイメイクにときめきをプラスしてくれる、ラブ・ライナーから嬉しいニュースが到着。サンリオの人気キャラクター・クロミとコラボレーションした限定リキッドアイライナーが、スギ薬局限定で登場します。可愛さと実力派を兼ね備えた一本は、使うたびに気分が上がる存在。遊び心あふれるデザインと信頼の描き心地で、いつものメイク時間をもっと楽しく彩ってくれます♡

描き心地に定評のある実力派



ラブ・ライナーのリキッドアイライナーは、0.1mmの極細毛を採用し、細いラインから太いラインまで思い通りに描けるのが魅力。

水・汗・涙に強いウォータープルーフ、さらに皮脂やこすれに強いスマッジプルーフ仕様で、美しいラインを長時間キープします。

それでいて、ぬるま湯で簡単にオフできるため、毎日使いにもぴったりです。

クロミの世界観を詰め込んだ限定デザイン



今回の限定デザインは、クロミと“バク”が宇宙へ飛び出すストーリーをイメージ。

ステッカーやレトロなモチーフをスクラップブックのように散りばめた、遊び心たっぷりのパッケージに仕上がっています。ポーチに入れているだけでも気分が上がる、ファン必見のデザインです。

選べる3色でなりたい目元に



カラーはブラック、ダークブラウン、モカグレージュの全3色展開。くっきりとした印象からやわらかなニュアンスまで、なりたい目元に合わせて選べます。

価格は1,760円で、数量限定のため気になる方は早めのチェックがおすすめです。

©2026SANRIOCO.,LTD.APPROVALNOL664449

限定コラボでメイク時間をもっと楽しく



ラブ・ライナーの描きやすさと、クロミのキュートでちょっぴり小悪魔な世界観が融合した今回の限定アイライナー。実用性もデザイン性も妥協したくない女性にぴったりの一本です。

スギ薬局限定・数量限定なので、特別感を楽しみたい方はお見逃しなく♪