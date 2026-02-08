自分だけの運命の一粒を見つけるバレンタイン成城石井の推しチョコフェア開催中。

成城石井は2026年1月9日から2月15日まで、全国226店舗で「推しチョコ★発見フェア〜推しチョコカルテが導く、私だけのご褒美〜」を開催しています。

菓子売場で最大250品のチョコレートカテゴリー商品から、バイヤーが厳選した約58品を中心に展開し、公式アプリの診断コンテンツや冊子などの特別コンテンツとともに推しチョコとの出合いを演出します。

チョコ好きさんのための祭典だわ...

期間中は推しチョコをテーマに、成城石井ならではの豊富なラインナップを展開。店頭では運命の一粒との出会いをサポートする特別コンテンツが用意されています。

この記事ではバイヤーが厳選したチョコカテゴリーの一部を紹介します。

●フェレッティ レ・プティ（ピスタチオ／ヘーゼルナッツ）

1915年創業イタリア老舗ブランドのレ・プティシリーズ。ナッツの香り引き立つ濃厚な味わいで、小さな一粒でも満足感があります

各120gで、価格は1394円。

●マテス ファンタジートリュフ ラズベリーフレーバーマカロン

トリュフチョコレートとマカロンが融合した一品。ラズベリーの甘酸っぱさがアクセントになった華やかな味わいです。

170gで価格は971円。

●パティスイス ロシェシリーズ

ダークやミルクチョコレートに香ばしいナッツを合わせたロシェ。ごろっとした食感とチョコの香りのバランスが特徴です。

各80gで価格は1070円。

●成城石井 チョコバラエティアソートBOX

多彩なチョコレートを詰め合わせたアソートBOX。ディ・ジェンナーロやフェレッティ ジャンドゥーヤ クラシックなどのショコラが楽しめ、プレゼントにもおすすめです。

価格は、小154gが1610円、中252gが2150円。

●素材を味わうチョコレートシリーズ

季節感あるフレーバー、アップルティーやアールグレイティーなどの味わいを楽しむショコラです。

180gで価格は1350円

チョコレート仕立ての自家製デザート＆パンも登場

●無花果と胡桃のキャラメルブラウニー

カカオ分66％のチョコレートを使用し、無花果の酸味がアクセントになった濃厚ブラウニーです。

価格は1個647円。

●マロンソース仕上げのガトーショコラのせプリン

ガトーショコラと濃厚プリンを一体化させた贅沢なデザートです。

価格は1個539円。

●カカオ66％チョコレートと紅茶の焼きショコラ

紅茶の華やかな香りとチョコレートの濃厚さが調和した一品です。

価格は2個647円。

●ちょこ羊羹〈木苺〉

ショコラと羊羹を融合した和洋デザート。木苺の酸味がアクセントです。

価格は1本647円。

●ふわとろ生ショコラ

くま型のかわいらしい見た目でカカオ分66％ショコラの濃厚な味わいを楽しめます。

価格は1個539円。

推しチョコ★発見フェアの楽しみ方

●推しチョコカルテ（アプリ診断）

公式アプリでは、簡単な質問に答えるだけで、今の気分や好みに合った推しチョコを診断してくれます。自分らしい一粒に出合えるコンテンツです。

●「私だけのご褒美チョコレート図鑑」（店頭配布冊子）

店頭では本フェア限定の冊子を配布。各商品の特徴・おすすめシーン・ドリンクとのペアリングなどを紹介しており、チョコ選びの参考にもなります。

※価格はすべて税込みです。

東京バーゲンマニア編集部