不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が、自身のYouTubeチャンネルで公開した『【衝撃】不動産投資初心者が4,000万円の物件を2,400万円で購入した裏ワザとは！？』は、物件価格が高止まりする局面でも融資の可能性は残されていることを示唆する内容となっている。動画では、フルローンやオーバーローンはすでに過去の話だと考える層に対し、金融機関の見方は必ずしも一様ではないと指摘する。

冒頭で語られるのは、多くの人が年収や居住地といった表面的な条件に意識を向けすぎているという点である。木村氏は、実際には金融機関ごとに物件種別や評価基準の「癖」が存在し、それを理解するかどうかで結果が大きく分かれると説明する。重要なのは、どこまで融資するかという各機関の限界、いわゆる「MAX値」を見極める視点だという。

象徴的な事例として紹介されるのが、埼玉県北部の中古アパートである。過去の審査経緯から不利な立場にあった投資初心者が、別ルートを用いた融資申請によって評価を引き出し、さらに融資額に合わせた価格交渉を行うことで、取得額を大きく引き下げた。この流れは、融資と物件価格を別々に考えない発想の重要性を示している。

さらに動画では、地方物件や遠隔地であっても、金融機関のエリア概念や保証の仕組みを理解していれば選択肢が残ることにも触れられる。金融機関名を追うのではなく、裏側の構造を捉える視点が一貫して強調されている点が印象的だ。不動産投資において融資の考え方を整理したい初心者にとって、判断軸を見直す材料になる内容だといえるだろう。

