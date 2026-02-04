米タレントで実業家のキム・カーダシアン（45）が2日、史上最多タイとなる7度のチャンピオンに輝いたF1ドライバーのルイス・ハミルトン（41）とフランス・パリのホテルに到着する様子がパパラッチされ、熱愛のうわさが浮上した。

米オンラインメディアTMZによると、2人は英国からプライベートジェットで一緒にパリ入り。その後、同じ車でホテルに向かったといい、極秘交際の可能性が取り沙汰されている。

英サン紙によると、2人はパリ入りする直前も英コッツウォルズにある高級ホテル兼メンバーズクラブのエステル・マナーに一緒に滞在し、1日にはロンドンでのデートを楽しんでいたという。両者の代理人からはコメントは出されていないが、2人は10年以上前から親交があると報じられている。2014年のGQメン・オブ・ザ・イヤー授賞式では、カーダシアンがハミルトンのほおにキスをして受賞を祝福し、当時の夫でラッパーのカニエ・ウェストと共に記念撮影にも応じている。

英デイリー・メール紙は、昨年の大みそかに米コロラド州のスキーリゾート、アスペンで行われた年越しパーティーにもそろって参加していたと伝えており、年末から欧米を股にかけてひそかにデートを楽しんでいたとみられる。

ウェストとの間に4人の子どもがいるカーダシアンは、21年に破局したあとはコメディアンのピート・デビッドソンや米プロフットボールリーグ（NFL）選手オデル・ベッカムらと浮名を流してきた。（千歳香奈子）