この記事は2025年3月14日に公開された記事を編集して再掲載しています。

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

家の中で、Wi-Fiルーターの置き場に困ったことはありませんか？ 例えば、テレビラックの中に見えないように収納したとしても中でコードがぐちゃぐちゃしたり、テレビの近くに立てて置いてもすぐ倒れたりなど。

そこで、山崎実業の「ルーター収納ケース」の出番。ルーターをケースの中に収納できるのでルーター自体目立たなくなりますし、コードの配線もすっきりしますよ！

蓋付きなのでよりインテリア感◎

山崎実業の｢ルーター収納ケース｣は、モデムやルーター、HDDなど複数の周辺機器とコード類をすっきり収納できる、蓋付きの収納ケースです。

テレビの横などにルーターをそのまま置いていると配線が目立って、部屋が汚く見えたりしますよね。蓋付きのケースなら上からもルーター本体が見えることはなく、加えてシンプルなモノトーンカラーなのでインテリアとしても部屋になじみますよ。

2個積み重ねて使うのもOK

収納部の内寸は幅が約8.8cm、奥行き約19cm×高さ約20.5cmで、ルーターのスタンドごと収まるように設計されています。ゆったりとした内寸で薄型の機器なら2個収納することもできるんです。

さらに蓋を外せばもう一個の収納ケースを積み重ねられるので、外付けHDDなど機器が2つあっても大丈夫。ゴチャゴチャしがちなコード周りもすっきり整理できますよ。

テレビ裏への取り付けも可能

山崎実業の「ルーター収納ケース」は、同社製品の「ハンディワイパースタンド」や「ケーブルボックス」と同じくテレビ裏への取り付けも可能です。

薄型テレビの壁付け用背面VESA規格のネジ穴に対応しています。「テレビ背面に4カ所以上ネジ穴が空いているかどうか」、「テレビ背面の本製品を取り付ける部分が平らになっているかどうか」など、購入前にしっかり確認ください。

ハンディワイパースタンド

ケーブルボックス

