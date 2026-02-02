【2026年 2/2〜2/16の運勢】鏡リュウジの12星座占い

星からのエール｛2/2〜2/16｝

占星術家・鏡リュウジさんによる、12星座からのメッセージ。頑張るあなたの背中を、そっと押してくれますよ。

鏡リュウジ

心理占星術研究家、翻訳家。英国占星術協会会員、京都文教大学客員教授、東京アストロロジー・スクール代表講師。心理学的側面からアプローチした心理占星術を日本に紹介し、従来の占いのイメージを一新させた。現在、雑誌、テレビ、WEBなど幅広いメディアで活躍中。





双子座 5/21〜6/21

絶好調！ 全力で運をつかんで

追い風の運勢。とくに何か目標のある人は積極的に動いて運をつかみましょう。やればやっただけの成果を出せるときなので、全力投球してください。こうした運気に勢いがあるときは、近づいてくる人も活力のある人が増えてきます。そういう人のなかにベストパートナーとなる人がいそう。その相手はあなたの希望や願いを形にしてくれる人です。健康面ではドリンク剤が思った以上に効果的。疲れたときや残業時などに活用しましょう。

対人運 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

金 運 ☆ ☆ ☆ ☆

健康運 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

愛情運 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

★ラッキーヒント

ハンバーガー ウインタースポーツ 牡羊座の人

監修／鏡リュウジ 文／岡本純子 イラスト／清家正悟