『徹子の部屋』継承するなら誰？…直球質問 黒柳徹子が“逆質問”で回答「だって、思います？あなた方」
司会者・俳優の黒柳徹子（92）が、2月1日放送のテレビ朝日系『祝！徹子の部屋50周年 超豪華！芸能界総出でお祝いSP』（後5：00 ※一部地域を除く）に出演した。
【写真あり】『徹子の部屋』50周年！記念の花束を受け取った黒柳徹子
1976年2月2日のスタート以来、“テレビ界のレジェンド”黒柳が各界の著名人、時の人、話題の人を迎えてトークを繰り広げてきた『徹子の部屋』。同一司会者によるトーク番組の最多放送回数世界記録を更新し続け、2026年2月、ついに放送50周年を迎える。番組では“芸能界総出”というタイトルどおり、50周年にふさわしい大物ゲストたちがお祝いに駆けつけ、爆笑トークを繰り広げる。
サンドウィッチマン（伊達みきお、富澤たけし）とのトークでは、伊達が『徹子の部屋』について「継承するなら誰なのか？」と直球質問。
黒柳は「そんな大それたこと考えたことないですよ。だって、思います？あなた方、仕事のことで、自分たちがいなくなったらを誰かに譲ろうなんて」と逆質問。伊達が「思わないですね」と応じると、黒柳は「同じですよ」とさらり。
その上で、黒柳は「とにかく100歳までやろうと思ってますよ。あと10年ぐらい」とし、「でもまあ、私が100歳のときに一応、やりたい方がいらしたら、お譲りしてもいいでしょう、そりゃね」とも明かした。
【写真あり】『徹子の部屋』50周年！記念の花束を受け取った黒柳徹子
1976年2月2日のスタート以来、“テレビ界のレジェンド”黒柳が各界の著名人、時の人、話題の人を迎えてトークを繰り広げてきた『徹子の部屋』。同一司会者によるトーク番組の最多放送回数世界記録を更新し続け、2026年2月、ついに放送50周年を迎える。番組では“芸能界総出”というタイトルどおり、50周年にふさわしい大物ゲストたちがお祝いに駆けつけ、爆笑トークを繰り広げる。
黒柳は「そんな大それたこと考えたことないですよ。だって、思います？あなた方、仕事のことで、自分たちがいなくなったらを誰かに譲ろうなんて」と逆質問。伊達が「思わないですね」と応じると、黒柳は「同じですよ」とさらり。
その上で、黒柳は「とにかく100歳までやろうと思ってますよ。あと10年ぐらい」とし、「でもまあ、私が100歳のときに一応、やりたい方がいらしたら、お譲りしてもいいでしょう、そりゃね」とも明かした。