この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

政治学者・山口二郎氏が指摘する政界の構造、「中道改革連合」は高市自民党の″右傾化″に対抗できるのか？

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

政治学者で法政大学法学部教授の山口二郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「著者が語る」で「【山口二郎が語る】まだ最終形態ではない中道改革連合」と題した動画を公開。高市総理率いる自民党に対抗すべく結成された「中道改革連合」について、その動きは必然であったとの見解を示し、今後の政界再編の展望を語った。



山口氏は、自身の著書『現代ファシズム論』の中でも政党再編の必要性に言及していたと前置きし、現在の政治状況を分析。自民党が高市総理のもとで「国家権力を強化していくとか、ナショナリズムを強調していく」といった「右傾化」の道を歩んでいると指摘する。このような現状に対し、氏は「もうちょっと穏健な、寛容な理念を持った政治勢力を再結集する必要がある」と主張した。



その上で、立憲民主党と公明党による「中道改革連合」の結成は、こうした流れの中での「必然的な結果」だと分析。特に公明党について、高市総理が推し進めるであろう政策には「ついていけない」という思いが明確にあり、自民党との連立を離脱するに至ったとの見方を示した。



さらに山口氏は、今後の政界再編について、この動きはまだ最終形態ではないと言及する。自民党内にも「高市的なウハポピュリズムについていけないはず」の「比較的まともな人」が存在するとし、そうした勢力も巻き込む形で、中道・リベラル・穏健保守を結集させた「新しい枠組み」を構築していく必要性を強調。「そうしないと、ウハポピュリズムに対抗する図式は描けない」と述べ、より大きな政治勢力の結集が不可欠であると締めくくった。