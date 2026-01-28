「第68回ブルーリボン賞」作品賞は『国宝』 妻夫木聡・広瀬すず・佐藤二朗・森田望智・山田洋次・渋谷龍太が受賞
東京映画記者会（在京スポーツ紙7社の映画担当記者で構成）が選ぶ「第68回ブルーリボン賞」（2025年度）の各賞が28日、発表された。
ブルーリボン賞は1950年に創設され、青空の下で取材を行うスポーツ紙記者が選考する映画賞。作品の完成度だけでなく、映画に取り組む姿勢や人柄も評価の対象とされるのが特徴で、青いリボンを巻いた賞状が受賞者に贈られる。
作品賞には、邦画実写歴代1位の興行収入記録を更新し続けている映画『国宝』（興行収入195億円※1月25日現在、上映中）が選ばれた。監督を務めた李相日は、2006年度に『フラガール』で同賞を受賞して以来、19年ぶり2度目の受賞となる。
監督賞は、現在94歳の山田洋次が受賞。1966年度の『なつかしい風来坊』『運が良けりゃ』、1977年度の『幸福の黄色いハンカチ』以来、48年ぶり3度目の受賞。
主演男優賞には、映画『宝島』の妻夫木聡が選ばれた。2010年度『悪人』以来、2度目の受賞となる。
主演女優賞は広瀬すずが受賞。2025年は主演作が3本（『片思い世界』『遠い山なみの光』『ゆきてかへらぬ』）公開されたほか、『宝島』にも出演。ジャンルや役柄の異なる幅広い作品での演技が高く評価された。
このほか、助演男優賞に佐藤二朗（『爆弾』）、助演女優賞に森田望智（『ナイトフラワー』）、新人賞にはSUPER BEAVERのボーカルで映画初出演の渋谷龍太（『ナイトフラワー』）が選ばれ、いずれも初受賞となった。
■『第68回ブルーリボン賞』
【作品賞】 『国宝』
【外国作品賞】 『教皇選挙』
【監督賞】 山田洋次『TOKYOタクシー』
【主演男優賞】妻夫木聡 『宝島』
【主演女優賞】広瀬すず『片思い世界』『遠い山なみの光』『ゆきてかへらぬ』
【助演男優賞】佐藤二朗『爆弾』
【助演女優賞】森田望智『ナイトフラワー』
【新人賞】渋谷龍太『ナイトフラワー』
