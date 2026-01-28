50Âå¤ÇÃù¶â¤Ï¡Ö1500Ëü±ß¡×¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«¾Íè¤¬ÉÔ°Â¤Ç¤¹¡£ÄêÇ¯¸å¤â¡Ö°Â¿´¤Ç¤¤ëÃùÃß³Û¡×¤Ã¤Æ2000Ëü±ß¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
50ÂåÃù¶â1500Ëü±ß¤ÏÊ¿¶ÑÄ¶¤¨¡©
¶âÍ»·ÐºÑ¶µ°é¿ä¿Êµ¡¹½¡ÊJ-FLEC¡Ë¤Î¡Ö²È·×¤Î¶âÍ»¹ÔÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¤ÏÀÄ´ºº 2025Ç¯¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢50ÂåÃ±¿ÈÀ¤ÂÓ¤ÎÊ¿¶ÑÃùÃß³Û¤Ï999Ëü±ß¡¢Ãæ±ûÃÍ¤Ï120Ëü±ß¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢2¿Í°Ê¾åÀ¤ÂÓ¤Ç¤ÏÊ¿¶Ñ1908Ëü±ß¡¢Ãæ±ûÃÍ700Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥±ー¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëÃù¶â³Û¡Ö1500Ëü±ß¡×¤ÏÃ±¿ÈÊ¿¶Ñ¤ò¾å²ó¤ê¡¢2¿Í°Ê¾åÀ¤ÂÓ¤ÎÃæ±ûÃÍ¤âÂç¤¤¯Ä¶¤¨¤ë¹¥¿å½à¤Ç¤¹¡£Ãæ±ûÃÍ¤¬Äã¤¤¤Î¤ÏÁ´ÂÎ¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¤¬Âç¤¤¯¡¢°ìÉô¤ÎÉÙÍµÁØ¤¬Ê¿¶Ñ¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¶âÍ»¹ÊóÃæ±û°Ñ°÷²ñ ÃÎ¤ë¤Ý¤ë¤È¤Î¡Ö¶âÍ»¥ê¥Æ¥é¥·ーÄ´ºº¡Ê2022Ç¯¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢50Âå¤ÇÄêÇ¯Âà¿¦¸å¤ÎÀ¸³èÈñ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤â¡¢Ìó70¡ó°Ê¾å¤¬Ï·¸å»ñ¶â¤ò½½Ê¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¼ÂÂÖ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢1500Ëü±ßÊÝÍ¼Ô¤Ï¾å°ÌÁØ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÄêÇ¯¸å¤Î»Ù½ÐÁý¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤ÈÄÉ²Ã½àÈ÷¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÄêÇ¯¸å°Â¿´¤ÎÃùÃßÌÜ°Â¤Ï2000Ëü±ß¡©
¶âÍ»Ä£¶âÍ»¿³µÄ²ñ¤Î²áµîÊó¹ð½ñ¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÏ·¸å2000Ëü±ßÌäÂê¡×¤Ï¡¢·îÌó5Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¡Ê¸øÅªÇ¯¶â¤ÈÀ¸³èÈñº¹¡Ë¤ò30Ç¯¤Ç»î»»¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÁíÌ³¾ÊÅý·×¶É¡Ö²È·×Ä´ººÊó¹ð¡Î²È·×¼ý»ÙÊÔ¡Ï2024Ç¯¡ÊÎáÏÂ6Ç¯¡ËÊ¿¶Ñ·ë²Ì¤Î³µÍ×¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢65ºÐ°Ê¾å¤ÎÉ×ÉØ¤Î¤ßÌµ¿¦À¤ÂÓ¤Ë¤ª¤±¤ë·îÊ¿¶Ñ¤Î¾ÃÈñ»Ù½Ð¤ÏÌó26Ëü±ß¤Ç¡¢Èó¾ÃÈñ»Ù½Ð¤â´Þ¤á¤ë¤È·î28Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾ÊÇ¯¶â¶É¡ÖÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ ¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±¡¦¹ñÌ±Ç¯¶â»ö¶È¤Î³µ¶·¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ç¯¶â¤ÎÊ¿¶Ñ¼õµë³Û¤Ï¡¢¹ñÌ±Ç¯¶â¤Ç·îÌó6Ëü±ß¡¢¹ñÌ±Ç¯¶â´Þ¤à¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ç·î15Ëü±ßÄøÅÙ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ä°åÎÅÈñ¤ÎÁý²Ã¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÁÛÄê°Ê¾å¤ËÀ¸³èÈñ¤¬¤«¤«¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤È¤·¤Æ1500Ëü±ß～2000Ëü±ß¤¢¤ì¤Ð°Â¿´¤È¤Ï°ì³µ¤Ë¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢¥Ñー¥È¼ýÆþ¤äÅê»ñ¤Ê¤É¤ÇÇ¯¶â°Ê³°¤Î¼ýÆþ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï²È·×¤ËÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ï·¸å¤Î»ñ¶â¾õ¶·¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬Âç¤¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¾ÍèÉÔ°Â¤Î¼ç¤Ê¸¶°ø¤È¸«Íî¤È¤·¤¬¤Á¤Ê¥ê¥¹¥¯
¤Þ¤º¹Í¤¨¤é¤ì¤ëÉÔ°Â¤Ï¡¢Êª²Á¹â¤Î¿Ê¹Ô¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¾Íè¤ÎÇ¯¶â¼õµë³Û¤¬ÌÜ¸º¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ä¡¢¼õµë³«»ÏÇ¯Îð¤Î°ú¤¾å¤²¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À¸³èÈñ¤Ë²Ã¤¨¤Æ°åÎÅÈñ¤ä²ð¸îÈñ¤È¤·¤ÆÇ¯¤Ë¿ô½½Ëü±ß¤¬¤«¤«¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¡¢¸øÅªÊÝ¸±¤À¤±¤Ç¤Ï¤Þ¤«¤Ê¤¨¤Ê¤¤¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ä¹¼÷²½¤Ë¤è¤êÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿»ñ¶â·×²è¤¬Êø¤ì¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤Ë²áÅÙ¤Ê´üÂÔ¤ò¤¹¤ë¤È»ñ¶âÉÔÂ¤Ë´Ù¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ñー¥È¤äÅê»ñ¤Ê¤ÉÇ¯¶â°Ê³°¤Î¼ýÆþ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢·ò¹¯¾å¤ÎÍýÍ³¤ÇÆ¯¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Åê»ñ¤ÇÂ»¼º¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¸½ºß¤Î¼ýÆþ¤¬¾Íè¤âÊÑ¤ï¤é¤ºÆÀ¤é¤ì¤ë¤È³Î¿®¤¹¤ë¤Î¤Ï´í¸±¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
50Âå¤ÇÃù¶â1500Ëü±ß¤¢¤ì¤ÐÅý·×Åª¤Ë¤Ï¾å°Ì¿å½à¤Ç¤¹¤¬¡¢ÄêÇ¯¸å¤ÎÄ¹¼÷²½¤äÊª²Á¡¦°åÎÅÈñ¤Î¾å¾º¤Ê¤É¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¼«Á³¤Ç¤¹¡£¡Ö°Â¿´¤Ç¤¤ë¶â³Û¡×¤Ï°ìÎ§¤Ë·è¤Þ¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸Ä¡¹¤ÎÇ¯¶â³Û¡¢À¸³èÈñ¡¢Æ¯¤Êý¡¢»ñ»º¤Î»È¤¤Êý¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
2000Ëü±ß¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌÜ°Â¤Ë¤¹¤®¤º¡¢½ÅÍ×¤Ê¤Î¤ÏÉÔÂ¥ê¥¹¥¯¤òÁÛÄê¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢»Ù½Ð¤Î¸«Ä¾¤·¤ä¼ýÆþ¤ÎÊä´°ºö¤ò´Þ¤á¤¿¸½¼ÂÅª¤ÊÏ·¸åÀß·×¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤À¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー