実業家のマイキー佐野氏が、自身のYouTubeチャンネルで『2026年ダボス会議総まとめ。高市政権と片山大臣が世界経済の流動性に大きな影響を与える可能性とは【マイキー佐野 経済学】』と題した動画を公開した。世界の要人が集うダボス会議を俯瞰し、佐野氏は現在の国際社会を総括している。



今年のダボス会議のメインテーマは「対話の力」であった。地政学的緊張や経済的不透明性が高まる中、価値観や理想を語るだけではなく、現実的な利害調整が前面に出てきたというのが佐野氏の見立てである。会議全体を通じ、理念よりも取引、同盟よりも実利が重視される傾向が明確になったと指摘する。



象徴的な事例として挙げられるのが、トランプ米大統領を巡る動きである。国連に代わる新たな平和評議会構想や、宇宙空間を活用したミサイル防衛網構想は、安全保障すら取引の対象として扱う発想を示している。これらの構想がグリーンランドの戦略的重要性と結び付いて語られた点も、今回のダボスを特徴づける要素であった。



テクノロジー分野では、長年ダボス会議に批判的であったイーロン・マスク氏の参加が注目を集めた。佐野氏は、そこに「実利があるなら参加する」という現在の世界の空気を見ている。AIを巡る議論では、インフラ投資やエネルギー政策と不可分のテーマとして語られ、技術革新が雇用や国家競争力に与える影響が改めて浮き彫りになった。



日本に関しても、ダボスでは冷静な視線が向けられていたという。片山さつき参議院議員の財政規律に関する発言に対し、海外の評価は必ずしも一致していなかった。佐野氏は、高市政権が誕生した場合の積極財政が、長期金利や為替を通じて世界の資金循環に影響を及ぼす可能性に言及している。



こうした一連の動きを通じ、佐野氏は安全保障、外交、経済が相互に絡み合い、連鎖的に影響を及ぼす時代に入ったと総括する。表面的なニュースだけでは見えにくい構造を、ダボス会議という場を通じて整理している点が本動画の特徴である。今回の動画は、国際金融や世界経済の変化を俯瞰したい読者にとって、現状を理解する手掛かりを与える内容となっているはずだ。