〈「妻と別れて寂しい」妻子ある身分を隠して“女子中学生”に告白…ついには妊娠までさせた“37歳・女癖がワルすぎる男”の末路（平成29年の凶悪事件）〉から続く

少女の妊娠と出産をきっかけに、事態は一気に動き出した。平成29年に東京都で起きたわいせつ事件。37歳の男は逮捕され、「恋愛だった」と主張するが、事件は法廷で裁かれることになる。いびつな関係は、どのような結末を迎えたのか？ なおプライバシー保護のため、登場人物はすべて仮名である。（全2回の2回目／最初から読む）

◆◆◆

「娘さんのお腹の中には赤ちゃんがいます」

翌春、マユミは高校に入学した。お腹の周りは明らかに膨らんでいた。それをマユミは「新しい環境で慣れないだけ。不登校のリバウンドでストレスがたまっている」などと言ってごまかしていた。

出産前日、さすがにマユミが体調不良を訴え、母親が心配して病院に連れて行ったところ、エコー検査をした医師は重い口を開いた。

「お母さん、言いにくいんですが、娘さんのお腹の中には赤ちゃんがいます」

母親は仰天。マユミはそのまま緊急入院して、翌日に女の子を出産した。父親は誰なのかと問い詰められ、「竹中さん」と白状。だが、本当のことは打ち明けられず、「援助交際の約束で1回会っただけ」と言ってごまかした。

マユミの両親は直ちに竹中に連絡した。竹中は出産費用として12万円を送金してきた。両親としては孫の養育費ももらいたいところだったが、そうするとこのまま竹中と付き合っていくことになりかねず、弁護士に相談して精神的苦痛に基づく慰謝料を請求することにした。

だが、竹中はその文面を見た途端、「あまりにも話が違う。暴力を振るった事実はない。恋愛感情があり、何度も会っていた」として、その返答自体を拒絶した。

男は「事実と違う」と否認するも…

そこで両親は警察に相談。竹中は児童買春の容疑で逮捕された。警察は竹中がマユミと別れる直前に振り込んだ修学旅行費の6万円が援助交際の費用と勘違いした。

竹中は「事実と違う」として、頑なに容疑を否認。マユミの母親に頼まれて生活費を貸していたことなどを話した。

今度は両親らが警察に呼ばれ、「何か隠していることはないか？」と問いただされ、マユミの母親が竹中から金を借りていたことを打ち明けた。続いて、マユミも援助交際が目的で会っていたわけではないことを認めた。

あわや、竹中は処分保留で釈放になるところだったが、竹中の罪状は練り直され、18歳未満の少女と知りながら、もっぱら自己の性欲を満たす目的でみだらな行為をしたという都青少年健全育成条例違反と、マユミの裸の写真を撮ったという児童ポルノ製造の罪で起訴された。

当局が起訴まで持っていけたのは、竹中が離婚の事実もないのにそれを最後まで隠し続けて交際していたという点が「真摯な恋愛関係」の壁を突き破ったからだ。

法廷ではしどろもどろに…

法廷でマユミに対する思いや付き合い方の真意を問われた竹中はしどろもどろになった。

検察官「自分の家にも生活費を入れないでどうするつもりだった？」

被告人「それは親にも言えない借金があったんで……。まァ、何とかしようと思えば、何とかなるんじゃないかと……」

検察官「年齢的にも結婚できない相手とセックスしておいて、なぜ避妊しない？」

被告人「うまく説明できません……」

検察官「行為の写真を撮ったのは？」

被告人「楽しければいいと思った」

検察官「一番上の子は被害者と同い年ですよね？」

被告人「それは話したことがあります」

検察官「自分の子どもと同い年の女の子が本気で結婚前提で付き合ってくれると思ったか？」

被告人「それは……、自分でも言ったことがあるし、被害者にも言われたことがあります」

検察官「被害者と別れて、また別の少女と付き合っていませんか？」

被告人「それは過去のことを含めて一切お答えできません」

検察官「その少女と一緒に写った写真をLINEのプロフィール画像に使っていましたよね？」

被告人「うその報道をされているのでお答えできません」

なぜ「妻子ある身分」を隠した？

検察官「被害者に妻子ある身分だと言っていましたか？」

被告人「言ってないです」

検察官「それはなぜ？」

被告人「いや、それは別に何て答えたらいいか……。理由はありません」

検察官「話したら会ってくれないと思ったからじゃないんですか？」

被告人「離婚調停中だとうそをついていました」

検察官「本気で結婚しようと思っていたんですか？」

被告人「最初は本気ではなかったです」

検察官「本気ではなかったのに避妊しなかったんですか？」

被告人「性行為は当時からよくないと思っていた。よくないと思っていたけど……、ヤバイ、何かよく分かんなくなってきた……」

検察官「被害者は出産までしている」

被告人「被害者からは『もうパパとママを止めることはできない』と連絡が入った。その後のことは何も覚えていません」

懲役は…

とにかく、マユミとその子どもには二度と近づかないと約束。妻とは公判中に離婚が成立した。マユミは高校を中退して子どもを育てることになった。

竹中は懲役4年を言い渡されたが、こういう男は出所後、どこで何をするのだろうか。

（諸岡 宏樹）