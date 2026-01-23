AMOSTYLE×新田さちかが提案♡やわぴたごこちで毎日をアップデート

AMOSTYLE BY Triumphに、等身大の魅力で支持を集める新田さちかさんが新ブランドアンバサダーとして登場。自分らしさを大切にしながら日常をアップデートする姿勢が、多くの女性の共感を集めています。そんなAMOSTYLEから、着けごこちとコスパを両立した「やわぴたワイヤーブラ＜Daily Plus＞」が新登場。無理せず自然体で過ごしたい毎日に寄り添う、心地よさ重視のランジェリーに注目です♡

新田さちかが体現するAMOSTYLE

恋リアや青山ミスコンを経て注目を集め、現在は起業家や俳優としても活躍する新田さちかさん。トレンド感あるファッションと前向きで自然体な発信は、20代女性を中心に高い支持を得ています。

「無理をしないおしゃれ」「自分らしく楽しむ日常」という価値観は、AMOSTYLEが掲げる世界観そのもの。

今後はビジュアルやSNS、キャンペーンを通じて、“今の私にちょうどいいランジェリー”の魅力を発信していきます。

やわぴたワイヤーブラの魅力

Daily Plusシリーズに加わった「やわぴたワイヤーブラ」は、コンフォートワイヤーを採用。通常よりやわらかなワイヤーが身体の動きにぴたっとフィットし、ラクな着けごこちと美しいバストラインを両立します。

ほどよい盛り感でナチュラルなシルエットを叶え、毎日身に着けたくなる快適さ。ショーツとのセットで手に取りやすい価格も嬉しいポイントです。

フェミニンで選べるデザイン

やわぴたワイヤーブラ＜Daily Plus＞

価格:3,410円～

繊細な小花のエンブロイダリーレースに、くしゅっと寄せたチュールを重ねたフェミニンなデザイン。20代女子の「好き！」を詰め込んだこだわりが光ります。

カラーはライトブルー、グレー、オレンジ、ローズピンクの4色展開。ワイヤーのあたりが気になる方や、盛りすぎない自然な美胸を目指したい方におすすめです。

サイズ:B/65M-75M、C-F/65M、70M・75L（カラー:ライトブルー／グレー／オレンジ／ローズピンク）

発売日:2026年1月15日

取扱:全国のAMOSTYLE店舗／公式オンラインストア

今の私にちょうどいい一枚を

AMOSTYLEと新田さちかさんが届けるのは、無理せず心地よく過ごせるランジェリーという新しい選択肢。

「やわぴたワイヤーブラ＜Daily Plus＞」は、毎日の気分やスタイルにそっと寄り添い、自然体の魅力を引き出してくれます。日常も気分もアップデートしたい今こそ、自分にやさしい一枚を取り入れてみて♪