³¤³°¥µ¥Ã¥«¡¼
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡Ë¤¬18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè20Àá¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊÀï¤ÇÉé½ý¸òÂå¡£º¸ÂÀ¤â¤âÎ¢¤ò²¡¤µ¤¨ÅÝ¤ì¹þ¤ß¡¢Ã´²Í¤Ç±¿¤Ð¤ì¤¿¡£Ä¹´üÎ¥Ã¦¤Î²ÄÇ½À¤¬·üÇ°¤µ¤ì¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÈáÌÄ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ×ÊÝ¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊÀï¤ÇÀèÈ¯¡£ÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤ë¥×¥ì¡¼¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤ËÆÍÇ¡¡¢º¸ÂÀ¤â¤âÎ¢¤ò²¡¤µ¤¨¥Ô¥Ã¥Á¤ØÅÝ¤ì¹þ¤ó¤À¡£¤½¤Î¤Þ¤Þµ¯¤¾å¤¬¤ì¤º¡¢Ã´²Í¤Ç±¿¤Ð¤ì¤ÆÆ±24Ê¬¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¹¶·â¤Î¼ç¼´¤È¤·¤Æ¡¢¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿µ×ÊÝ¡£º£Ç¯6·î¤Ë¤ÏËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ò¹µ¤¨¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ø¤Î±Æ¶Á¤â·üÇ°¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¤«¤è¡×¡ÖÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¡×¡Ö¶²¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¤Þ¤º¤¤¡×¡Öµ¯¤¾å¤¬¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ê¤é½Å¾É¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÈáÌÄ¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¼çÎÏÁª¼ê¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯12·î¤ËMF³ùÅÄÂçÃÏ¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡Ë¡¢MFÆîÌîÂó¼Â¡ÊAS¥â¥Ê¥³¡Ë¤âÉé½ýÎ¥Ã¦¡£¡ÖÃæÈ×¤¬¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¡Ä¡Ä¡£³ùÅÄ¤ËÆîÌî¤Ë¼¡¤Ïµ×ÊÝ¤«¡×¡ÖËÜÈÖ¤Þ¤Ç¤Ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ö¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Çµ×ÊÝ²ø²æ¤Ã¤Æ¡Ä¡ÄËÜÅö¤Ë¼ö¤ï¤ì¤Æ¤ë¤ÊÆüËÜÂåÉ½¡×¤È¡¢Ä¾¶á2¤«·î¤Ç3¿Í¤È¡¢Éé½ý¼ÔÂ³½Ð¤Î»öÂÖ¤òÍ«¤¦À¼¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¥Û¡¼¥à¤Î¥½¥·¥¨¥À¤¬2-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
