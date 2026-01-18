ノ疣造離哀薀咼▲凜ーナスイ海氾鎮翦久が1月19日（月）発売『週刊プレイボーイ5号』の表紙＆巻頭グラビアに登場。

田中美久の3作目となる写真集が3月9日（月）に発売！ ポルトガルのリスボンとシントラで撮影した日々の思い出や写真集への思いを語ってもらった。

【品のあるすてきな女性を見せたくて】

――3月9日にサード写真集が発売されますね！

田中 みくの日です！ 「次は写真集いつ出すの？」っていう声がたくさん届いていて、やっと報告できました。みくの日はいつもファンの皆さんが盛り上げてくださっているんですけど、ようやくお返しができます。

――1年半ぶりの写真集。前作との違いは？

田中 前回は「大人になった自分を見せる」がコンセプトだったんですけど、今回は品のあるすてきな女性を見せたくて。そして、いろんな面で攻めたいなって。見ていて「キレイだな」「どんな女性なんだろう？」って想像が膨らむ写真集にもなっていると思います。

――撮影場所はポルトガル。

田中 小さい頃に「こんなカラフルな街があるんだ、いつか行きたいな」と思っていた場所がポルトガルだったことを大人になってから知ったんです。それで行ってみたいなって。

――撮影に向けて準備したことはありますか？

田中 肌ケアを頑張りました！ あとはエッグタルトを食べたくらい（笑）。ポルトガルはエッグタルト発祥の国で、空港に着いてすぐ食べました。その後、撮影中もいろんなお店のエッグタルトを食べたんですけど、どこも超おいしかったです。

――印象的な撮影はある？

田中 ウォータースライダーでの撮影中に、カメラマンさんが出口で待ち構えていたんですけど、勢いがすごすぎて止まれずそのままドーンって蹴飛ばしちゃって......。カメラマンさんがゴロゴロゴロって。

――大変なことに！

田中 あと夜ごはんを食べに行ったんですけど、白ワインを飲んで、お店の人がココナツのテキーラをサービスしてくれました！

その後いい気分になってビーチを歩いていたら、せっかくだからここも撮影しようって。現地の人にも話しかけたんですけど、「こんにちは」っていう意味の「オラ」と、ジェスチャーだけで乗り切りました（笑）。なんとなくの雰囲気で伝わるのがうれしかったですね。

――おもしろエピソード以外だと、いかがでしょう？

田中 初めてお尻カットに挑戦しました。今までやったことなかったんですけど、「お尻もキレイだね」ってよく言われるんです。恥ずかしかったけど、ぜひ見ていただきたいです。

――見どころたくさんですね。

田中 5日間のロケで、毎日最高傑作が生まれました！ いつか孫ができたときに「おばあちゃんこんなにキレイだったんだよ」って見せたい！

【大河ドラマに出ることが夢です】

――前回の写真集から1年半ですが、変化とかはありますか？

田中 大人っぽく見せたいなと思うことが減りました。特にセカンド写真集の頃はどうやったら大人っぽく見てもらえるかなと思ってたんですけど、今は何もしなくても大人なので、心も自由になったというか。

――お仕事面では？

田中 バラエティ番組にたくさん出させていただけるようになって、緊張しなくなりました。面白いって言ってくださる方も増えましたね。

――SNSを見ていると、最近は告知も多いですよね。

田中 皆さんに言われます。いろいろ挑戦させていただく機会が増えて、ファンの方も追いかけるのが大変だろうなって。

――うれしいと思いますよ。印象的なお仕事はありますか？

田中 自分の出たバラエティ番組がレギュラー化するっていうお話を聞いたときは、びっくりしましたね。あと、『mote mote♡』という曲でソロアーティストデビューをさせていただきました。いろんなプロデューサーの方や振付師さんとコラボさせてもらって、ありがたい限りです。

――やっぱり歌うとアイドル時代を思い出します？

田中 そうですね。でも、「アイドルではなくて、アーティストとしてやらせていただきたいです」とお願いしていたので、アイドル時代とはまた違う私を見せられたと思います。そうやって、求められることにどんどん挑戦していきたいです。

――ドラマで悪女役を求められることも多かったですよね。

田中 最初はインパクトを残せる役があったほうがいいかなって。そのおかげでいろんな方に知っていただけて、今ではゴールデンのドラマに出させていただけるようになりました。

――ドラマにバラエティに大活躍ですよ。

田中 いろんな偉い方に使いたいなと思ってもらえることが一番なので！ 昨年はゲームのＣＭに使っていただくことがあってすごくうれしかったですし、今年はもっと増やせたらいいなって思います。

――最近のプライベートのお話も聞かせてください！

田中 ワンちゃんを飼い始めて1年たち、最初は大変だったんですけど、今はすっかり慣れて心の支えになっています。うちのワンちゃんはちょっと人見知りだけど、社交的で甘え上手。私に似てるなって思います。そろそろ熊本の実家のワンちゃんにも会わせたいです。

――今年はどんな年にしたい？

田中 さらに飛躍する年にしたいです。今までの人生でピークの年にしたいですね。

――こんなお仕事をやりたいとかありますか？

田中 芸能活動を始めて13年目になるんですけど、いい意味で、今これをやりたいと思うことがあまりなくて。なんでもいただいたお仕事にうまく応えることができるのが楽しいなって。

――グラビアはどう？

田中 今回の写真集に全力を注いだなって。ファンの皆さんには今年1年間、写真集を楽しんでいただきたいです！

――例えば5年後とかに、どうなっていたいですか？

田中 まったく想像がつかないですね。どこでも楽しく生きていける人なので、引退しているかもしれないし......（笑）。大河ドラマに出ることは夢で、そのためにピアスの穴を開けていないんですよ。キレイな着物を着て出てみたい。大河なら年齢関係なく出られるし、いつか関われたらいいなって思います！

