【2026年 1/17〜2/1の運勢】鏡リュウジの12星座占い

星からのエール｛1/17〜2/1｝

占星術家・鏡リュウジさんによる、12星座からのメッセージ。頑張るあなたの背中を、そっと押してくれますよ。

鏡リュウジ

心理占星術研究家、翻訳家。英国占星術協会会員、京都文教大学客員教授、東京アストロロジー・スクール代表講師。心理学的側面からアプローチした心理占星術を日本に紹介し、従来の占いのイメージを一新させた。現在、雑誌、テレビ、WEBなど幅広いメディアで活躍中。





水瓶座 1/20〜2/18

勢いのある上昇運。愛情面も好調

自分が「こうしたい」と望んだことは、ほとんどがかなうほどのパワーある運勢です。余計なことは考えず、自分のやりたいことや言いたいことを素直に表現していきましょう。さらに新しい生活習慣をプラスすると開運効果がＵＰ。無理なく続けられることを始めてみて。また家族やパートナーとゆっくり話す時間を持ってください。相手の職場や学校での状況などがわかり、理解が深まりそう。独身の人は素敵な人との出会いの予感も！

対人運 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

金 運 ☆ ☆ ☆ ☆

健康運 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

愛情運 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

★ラッキーヒント

ステーキ ヘアサロン 牡羊座の人

監修／鏡リュウジ 文／岡本純子 イラスト／清家正悟