Questyle¡¢2500±ß¤Î¥Ï¥¤¥ì¥¾ÂÐ±þ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈDAC¡ÖQlink-C¡×
Qlink-C
Questyle¤Ï¡¢USB-C¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¤ËÀÜÂ³¤Ç¤¤ë¡¢3.5mm½ÐÎÏ¤Î¥Ï¥¤¥ì¥¾DAC¥¢¥À¥×¥¿¡ÖQlink-C¡×¤ò1·î23Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï¥ªー¥×¥ó¥×¥é¥¤¥¹¤Ç¡¢»Ô¾ìÁÛÄê²Á³Ê¤Ï2,500±ßÁ°¸å¡£1·î16Æü¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢1·î23Æü¤è¤êÈ¯Çä¤ÎÍ½Äê¡£
¥Ý¥±¥Ã¥È¤ä¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤¹¤ó¤Ê¤êÆþ¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÀß·×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤äPC¤Î²»¼Á¤ò¼ê·Ú¤Ë¥°¥ìー¥É¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Questyle¤Î²»¶ÁÀß·×»×ÁÛ¤òµ¤·Ú¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¨¥ó¥È¥êーDAC¤À¤È¤¤¤¦¡£
USB-C to 3.5mm¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹½À®¤Ê¤¬¤é¡¢¹âÀÇ½DAC¥Á¥Ã¥×¡ÖCX31993¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢ºÇÂç384kHz/32bit¤Î¥Ï¥¤¥ì¥¾²»¸»¤ËÂÐ±þ¡£¥±ー¥Ö¥ë¤Ë¤ÏOFC¶ä¥á¥Ã¥Àþ(8¿Ä)¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¥±ー¥Ö¥ëÄ¹¤Ï125mm¡¢SNÈæ¤Ï100dB¡¢THD¤Ï-95dB¡¢THD+N¤Ï0.0017%¡£
¡ÖM15i¡×¤ËÄÉ²Ã¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×
¡ÖM15i¡×¥·¥êー¥º
¥Ýー¥¿¥Ö¥ëUSB DAC/¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¥¢¥ó¥×¡ÖM15i¡×¥·¥êー¥º¤Ë¡¢ÆÃÊÌ¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤ò»Ü¤·¤¿2¤Ä¤Î¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¡ÖM15i ¥Ñー¥×¥ë(J-POP / EDM¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°)¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖM15i ¥Ö¥ëー(¥¸¥ã¥º / ¥Ö¥ëー¥¹¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°)¡×¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¡£
Ã±¤Ê¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢EQ¤Ë¤è¤ëÄ´À°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉôÉÊÁÇºà¤ÎÁªÄê¡¢ãþÂÎ¡¦¹½Â¤Àß·×¡¢²óÏ©Á´ÂÎ¤ÎºÇÅ¬²½¤È¥¨ー¥¸¥ó¥°¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÊªÍýÅª¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë¤è¤ëËÜ³ÊÅª¤Ê¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤ò»Ü¤·¤¿ÆÃÊÌ¥â¥Ç¥ë¤À¤È¤¤¤¦¡£
M15i ¥Ñー¥×¥ë
±Ô¤¤¥Óー¥È´¶¤È¥¿¥¤¥È¤ÊÄã°è¡¢²Ú¤ä¤«¤ÇÈ´¤±¤ÎÎÉ¤¤¹â°è¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯É½¸½¡£J-POP¤äEDM¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¸½ÂåÅª¤Ê¥Ý¥Ã¥×¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¿ø¤¨¤¿¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡£
M15i ¥Ö¥ëー
Ãæ°è¤Î²¹¤«¤ß¤äÇÜ²»¤Î³¬Ä´¤ò½Å»ë¤·¡¢¥µ¥Ã¥¯¥¹¤Î±ð¡¢¥Ùー¥¹¤Î¿¼¤¤¶Á¤¡¢¥Üー¥«¥ë¤ÎÁ¡ºÙ¤ÊÉ½¾ð¤Þ¤ÇÃúÇ«¤ËÉÁ¼Ì¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿²»³Ú¤ò¤¸¤Ã¤¯¤êÌ£¤ï¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡£