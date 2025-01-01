ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¤Þ¤¿¤â¡È¼Ò²ñ¹×¸¥¡É¡¡¡Ö1.5ÇÜ¡×¿·¾¦ÉÊ¢ª»Ò¤É¤â¤Ø´Ô¸µ¡Ä¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤È¶¦Æ±´ë²è
13Æü¤«¤éÈ¯Çä¡¢Çä¤ê¾å¤²¤Î°ìÉô¤Ï¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤Ë¤â
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Î¸Î¶¿¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¿·ºî¤ª¤à¤¹¤Ó¤¬¡¢13Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ç¡È¤ª¤à¤¹¤Ó¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡É¤òÌ³¤á¤ëÂçÃ«¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¡¢ºòÇ¯¤Ï¾¦ÉÊ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤âÁý²Ã¡£¼ý±×¤Î°ìÉô¤Ï¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤Ë¤âÌòÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¿·ºî¤Ï¡ÖÂç¤¤Ê¤ª¤à¤¹¤Ó¡¡ËÍ¤Îºú¤ï¤«¤á¡×¤Ç¡¢ºòÇ¯¤Î´ë²è¤ÇÂçÃ«¤¬ºÇ¶¯¤ª¤à¤¹¤ÓÂÇÀþ¡É¤Î8ÈÖ¤ËÁª¤ó¤À¡Öºú¡×¤È¡¢½Ð¿ÈÃÏ¤Î´ä¼ê¸©»º¤ï¤«¤á¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¾¦ÉÊ¡£ÂçÃ«¤Î¼Ì¿¿¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ç¡¢13Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ320±ß¡£Æ±¼Ò¤ÎÄêÈÖ¤ª¤à¤¹¤Ó¤Î1.5ÇÜ¤È¤¤¤¦¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ë¥µ¥¤¥º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯7·î¤Ë¤ÏÂè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡ÖÂç¤¤Ê¤ª¤à¤¹¤Ó¡¡ËÍ¤ÎÇß¤ª¤«¤«¡×¤òÈ¯Çä¡£¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¡Ö¥¹¥Þ¥¤¥ë¤ª¤à¤¹¤Ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î¿·ºî¡ÖËÍ¤Îºú¤ï¤«¤á¡×¤Ç¤â¡¢Çä¾å¤Î°ìÉô¤ò¤³¤É¤â¿©Æ²»Ù±ç³èÆ°¤Ë´óÉÕ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Á´¹ñ¤ÎÉô³èÆ°¤Ø¤Î¤ª¤à¤¹¤Óº¹¤·Æþ¤ì¤Ë¤â³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£¤ª¤à¤¹¤Óº¹¤·Æþ¤ì¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ø¤Î±þÊç¤Ï¡¢¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ2·î2Æü¤Þ¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÏºòÇ¯2·î¤Ë¡È¤ª¤à¤¹¤Ó¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡É¤Ë½¢Ç¤¡£CM»£±Æ¤ÎºÝ¤Ë¤ª¤Ë¤®¤ê19¸Ä¤òÊ¿¤é¤²¤ëµ¬³Ê³°¤Î»Å»ö¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£¼«¤é¡È¤ª¤à¤¹¤ÓÂÇÀþ¡É¤òÊÔÀ®¤¹¤ëÌ¾ºÓÇÛ¤âÈäÏª¡£ÂçÃ«¸ú²Ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºòÇ¯3·î¤Ë¤Ï¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤«¤é1½µ´Ö¤ÇÎß·×ÈÎÇä¿ô¹ç·×¤¬300Ëü¸Ä¤òÆÍÇË¤¹¤ë°ÛÎã¤Î¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡£¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤ÏºòÇ¯12·î¡¢ÂçÃ«¤ò¡ÖMost Valuable Omusubi Person¡ÊºÇÍ¥½¨¤ª¤à¤¹¤Ó¥Ñ¡¼¥½¥ó¡Ë¡×¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë