この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

タワマン高層階で後悔しないための重要チェックポイント「眺望が壁で埋まってる…」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「内見ゴリラの持ち家ジャパン」が、「【衝撃の眺望】高さ日本2位のタワマンの高層階で見た“現実”」と題した動画を公開。新宿にある高さ日本2位、60階建てのタワーマンションの36階部分、価格1億5,980万円の部屋を内見し、その眺望と住み心地をプロの視点からレビューしている。



動画では、南氏が同行し、物件の細部をチェック。立地は西新宿駅から徒歩5分と至便で、物件は「ザ・パークハウス西新宿タワー60」というブランドマンションだ。60階建てのうち36階の部屋ということで期待が高まるが、バルコニーからの景色にゴリラ氏は「壁で埋まってんな」と思わず本音を漏らす。目の前に別の高層マンションがそびえ立ち、期待された開放的な眺望が得られにくい状況が明らかになった。



南氏はこの点について、「これが大都会東京の宿命」と指摘。常に再開発が行われる都心部では、購入時には抜けていた眺望が将来的に損なわれるリスクが伴うと解説した。一方で、天井埋め込み式のエアコンや、防音・断熱性に優れながらも指一本で軽く開閉できる窓など、ハイグレードな設備については高く評価した。



しかし、最終的な物件の評価（マジ推し度）は10点満点中「5.5」という厳しい結果に。南氏はこの評価の理由として、やはり眺望の問題を挙げた。「高層階に住む上での一番のメリットが眺望」であるとし、それが損なわれている現状をマイナスポイントとした。ただし、「もし同じ値段で眺望が抜けたら、本当にゴリ押ししたい」とも語り、より高層階であれば評価は大きく変わると示唆。タワーマンション選びにおいて、階数だけでなく方角や周辺環境がいかに重要かを浮き彫りにした。



関東圏内でお部屋探しをご希望の場合、ゴリラ不動産にご相談ください！

https://gorilla-fudosan.com/