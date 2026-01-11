この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「新卒応援チャンネル【さざえ】」が、「【2025冬ボーナス】あなたのボーナスはいくら？使い道は？リスナーに聞いてみた結果…」と題した動画を公開。配信者のさざえ氏が視聴者に呼びかけ、冬のボーナス額を報告しあう「ボーナス自慢大会」が開催された。



動画は、さざえ氏が「もうウズウズしてる奴いるでしょ？」「誰かはみ出し者が自分のボーナスを言った時に、その最強の大会を開催するわ」と視聴者を煽る場面からスタート。すると早速、「メーカー勤務、転職して初めてのボーナス30万」という報告が。これを皮切りに、「メーカー1年目50万」「メーカー転職2年目87万」など、様々な職種や年代の視聴者からリアルな金額が次々と寄せられ、コメント欄は白熱した。



大会が盛り上がりを見せる中、話題はボーナスの使い道へ。「投資信託に9割、あとは美味しい物」「母親にタブレットを買いました」といった堅実な使い方から、「もうFXで溶かした」「パチンコに消えました」といった衝撃の告白まで、多様な価値観が浮き彫りになった。



様々な報告が飛び交う中、この日一番の驚きをもって迎えられたのが、施工管理として14年目を迎えるという男性からのコメントであった。その金額は「額面1,575,800円、手取り約1,260,000円」。予想をはるかに超える金額に、さざえ氏も視聴者も騒然となった。動画の最後には、さざえ氏自身が過去、フリーターであることを親に隠すため、ボーナスをもらったと偽りプレゼントを渡したという意外なエピソードも明かされている。