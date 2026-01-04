【保存版】大根10cmでこの贅沢感…『本格大根餅』は外カリ、中ふわの極上食感

中国や台湾で親しまれ、日本でも人気の〈大根餅〉。今回は、丁寧に作る本格レシピをご紹介します。

蒸してから焼くひと手間で、外はカリッと、中はふわっともちもちの食感に。工程はやや多めですが、作業は意外とシンプル。蒸した状態で冷凍もできるので、まとめて作っておけば、食べたいときにいつでも楽しめます！

『本格大根餅』のレシピ

材料（約17×11×高さ6cmの流し缶 ※1個分）

大根……10cm（約400g）

干しえび……20g

ねぎのみじん切り……10cm分

しょうがのみじん切り……小さじ1

〈A〉

上新粉……200g

砂糖……大さじ1

塩……小さじ1/2

ねぎの白い部分……10cm

酢……適宜

しょうゆ……適宜

香菜（パクチー）の葉……適宜

ごま油 ……適宜

※流し缶がない場合は、同じくらいのバットや耐熱の保存容器などで代用できる。その場合、側面にごま油を薄く塗り、底面にオーブン用シートを敷くと、型から出しやすい。

作り方

（1）干しえびはボールに入れて水1/2カップを注ぎ、2時間〜一晩冷蔵庫に置いて柔らかくもどす。干しえびを取り出して水けをかるく絞り、粗いみじん切りにする。もどし汁はとっておく。大根は皮をむき、スライサーで太めのせん切りにする。

（2）フライパンにごま油大さじ2を中火で熱し、干しえびを入れて炒める。油が回ったらねぎ、しょうがを加えてさっと炒め、大根を加えてしんなりするまで炒める。

（3）大きなボールに〈A〉を入れる。 干しえびのもどし汁に湯をたして1と1/3カップにして加え、泡立て器でなめらかになるまで混ぜ合わせる。（2）を加え、木べらでよく混ぜ合わせる。

（4）流し缶の内側にごま油を薄く塗り、（3）を流し入れて表面を平らにする。蒸気の上がった蒸し器に入れてふたをし、再び煮立ってきたら強火で30分ほど蒸す。火を止め、やけどに注意しながら取り出し、そのままさます。

POINT

30分しっかり蒸すのが、もちもちの食感を出すコツ。よくさますと形くずれを防げます。

（5）流し缶から取り出して縦半分に切り、包丁を水でぬらしながら横に幅1.5cmに切る。ねぎの白い部分は縦半分に切ってしんを取り除き、斜めに細切りにして冷水にさらし、水けをきる。

（6）フライパンにごま油大さじ1を中火で熱し、（5）の1/2量を並べ入れる。両面をこんがりと焼いて取り出す。残りも同様にする。器に盛り、ねぎ、香菜をのせ、酢じょうゆを添える。

POINT

中にはすでに火が通っているので、ここでは表面をカリッと焼きつけるのがポイント。

冷凍保存もできる！

蒸した状態で、冷凍しても（約2週間保存可能）。作り方（5）で縦半分に切ったらラップにぴっちりと包み、冷凍用保存袋に入れて冷凍庫へ。食べるときは自然解凍してからスライスし、同様に焼いて。

手間をかけた分だけ、ひと口目から違いを感じられる本格大根餅。蒸して冷凍しておけば、食べたいときに焼くだけで、香ばしい一皿が完成します。

まずは、焼きたてならではのおいしさを楽しんでみてくださいね♪

（『オレンジページCooking』2019年冬号より）