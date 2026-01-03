ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ発♡冬限定いちごスイーツが贅沢すぎる

ホテル インターコンチネンタル 東京ベイに、冬の装いをまとった限定いちごスイーツが登場します。希少な白いちごを主役にしたエレガントな「白いちごのホワイトパフェ」と、淡いロゼカラーが愛らしい「ストロベリーロゼパンケーキ」が、館内2つのラウンジで提供されます。さらに期間限定で、パフェに合わせたいいちごフレーバーのクレープシュゼットも登場。ひと口ごとに季節の美しさが広がる、贅沢な冬スイーツをぜひ味わってみてください♪

白いちごを閉じ込めた贅沢パフェ

「白いちごのホワイトパフェ」（4,400円）は、雪景色を思わせる白と淡いピンクのコントラストが美しい、冬ならではの贅沢スイーツです。

瑞々しい白いちごをメインに、クリームチーズアイスやエディブルフラワー、ホワイトチョコレートコポー、パールクラッカンが重なり合い、上品な味のレイヤーを実現。

上層にはホワイトチョコレートクランチ、いちごシャンティ、キルシュ香るレモンジュレを重ね、トップにはマスカルポーネクリームのモンブランと白いちごをオン。

華やかさと繊細さを併せ持つ、まるでアートのような一品です。ドリンクセット（5,280円）や、クレープシュゼット＆ドリンク2杯セット（8,910円）も選べます。

ロゼカラーが可憐♡パンケーキも登場

「ストロベリーロゼパンケーキ」（3,300円）は、淡いロゼの世界観が広がる可憐なスイーツ。

チョコレートが香るパンケーキに、コクのあるマスカルポーネクリームとフランボワーズジャムをサンドし、いちごとローズのシャンティでふんわり包み込みました。

トップにはいちご、ラズベリー、ベルローズ、ストロベリーアーモンドが飾られ、女性らしい華やかさを演出。

別添えのフランボワーズソースをかけると甘酸っぱさが加わり、見た目も味もさらに魅惑的に♡ドリンクセット（4,180円）も楽しめます。

パフェと相性抜群♡いちごクレープシュゼット

期間限定でオプション提供される「いちごクレープシュゼット」は、香り高いクレープ生地にサワークリーム、オレンジコンフィチュール、練乳、いちご、ホワイトチョコレートクランチ、シャンティを包み込んだ華やかな逸品。

ブーケのような見た目が印象的で、別添えのフランボワーズソースが甘酸っぱさをプラスし、奥行きのある味わいが楽しめます。

白いちごのホワイトパフェとの相性も良く、マリアージュを楽しみたい方にぴったりです。

心を満たす冬のいちごスイーツを

希少な白いちごやロゼカラーのいちごを贅沢に使った、ホテル インターコンチネンタル 東京ベイの限定スイーツは、冬ならではの美しさと味わいが詰まった特別なラインナップ。

見た目の華やかさはもちろん、味わいの奥深さも格別で、自分へのご褒美や女子会にもぴったりです。

冬の空気に包まれながら、心までときめくスイーツ時間を過ごしてみてはいかがでしょうか♡