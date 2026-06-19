Areeamプロデュースのミニーマウス♡フェミニンなプチポップに注目

大人可愛い世界観で人気のブランドAreeam（アリーム）から、思わずときめく新作コラボアイテムが登場します。今回は、タカラトミーアーツの人気ぬいぐるみシリーズ「Petite Pop（プチポップ）」と初めてタッグを組み、特別仕様の「ミニーマウス」ボールチェーンマスコットを発売。Areeamらしいフェミニンな魅力がぎゅっと詰まった、ファン必見のアイテムです♡

Areeamらしさを詰め込んだ特別デザイン

今回発売されるのは、「ミニーマウス／プチポップ／ボールチェーンマスコット」。

Areeamをプロデュースするインフルエンサー・YouTuberのあいにゃんが大切にしている“好きが詰まったお洋服で心から輝ける自分に…”というブランドコンセプトを反映し、細部までこだわり抜いてデザインされています。

ラメツイードのワンピースやふんわり広がるチュールスカート、愛らしいリボンなど、まるでプリンセスのようなシルエットが魅力。

靴に使用する生地やカラーまで本企画のために一から選定されており、既存のミニーマウスグッズとはひと味違う、大人の女性も楽しめる上品な仕上がりになっています。

さらに、付属のボールチェーンやタグにはブランドを象徴するピンクカラーを採用。持っているだけで気分が上がるような特別感あふれるデザインです。

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バッグにも飾れる大人可愛いマスコット

「Petite Pop（プチポップ）」は、キャラクターの魅力を小さなサイズに凝縮した持ち歩けるぬいぐるみシリーズ。

今回のミニーマウスは、バッグチャームとして楽しむのはもちろん、お部屋に飾ったりコレクションとして楽しんだりと、さまざまなシーンで活躍してくれます。

コンパクトながら存在感があり、コーディネートのアクセントにもぴったり。お気に入りのバッグにつければ、毎日のお出かけがさらに楽しくなりそうです♪

また、Areeamならではのロマンティックな世界観が表現されているため、ディズニーファンはもちろん、可愛い雑貨やぬいぐるみが好きな方にもおすすめです。

販売情報と商品詳細をチェック

ミニーマウス／プチポップ／ボールチェーンマスコット

価格：2,970円（税込）

サイズ：フリー

発売日：2026年8月7日（金）20時

販売場所：公式WEBストア「STRIPE CLUB」

さらに、2026年7月21日（火）～7月31日（金）に開催されるルミネエスト新宿POPUPストアでは先行販売を実施。

その後、2026年8月8日（土）より「キデイランド」、関東・北陸信越・東海・近畿・中四国の「イオン」「イオンスタイル」おもちゃ売場約150店舗でも販売予定です。

※店舗によっては取り扱いがない場合があります。

Areeamファン必見の限定コラボ

AreeamとPetite Popの初コラボレーションで誕生した「ミニーマウス」ボールチェーンマスコットは、ブランドらしいフェミニンな魅力とディズニーの可愛らしさを兼ね備えた特別なアイテム。

持ち歩くだけで気分が華やぐデザインは、自分へのご褒美にもプレゼントにもぴったりです。先行販売も予定されているので、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてくださいね♡