年末年始恒例企画の「MVNOの中の人に聞く『ここがイチオシ！』」が今年も開催！

本コーナーは、MVNOの担当者、つまり「中の人」がみずから、サービスの特長とオススメのプランを紹介！ 年末年始の帰省するタイミングなど、家族の料金プランを見直すきっかけとなれば幸いだ。

IIJmio

中の人： 吉橋茂氏（IIJ MVNO事業部コンシューマサービス部カスタマーサクセス課）



中の人のイチオシポイント

「いち早く始めた経験を、あなたの『使いやすさ』に変えていく。」これが、私の考えるIIJmioです。

2012年に格安SIM市場に参入して以来、多くのお客様に快適にご利用いただけるよう、お持ちのスマホや利用する場所に合わせてドコモ・auから回線を選べる仕組みや40機種以上の豊富な端末ラインアップをご用意するなど、サービスの充実に力を入れてきました。

その中でも特に、早くから導入を進めてきたのが「eSIM」です。2025年発売の「iPhone 17」シリーズと「iPhone Air」は、国内で販売されるiPhoneとしては初めてSIMスロットを廃止したeSIM専用仕様となりましたが、IIJmioでは2019年7月には国内初となるデータ通信専用eSIMを、2022年9月には音声通話対応eSIMを開始するなど、いち早くeSIMのサービス展開を進めてきました。eSIM専用化の流れはAndroid端末にも徐々に広がっていくと見ています。

実際、iPhone 17シリーズとiPhone Airの発表以降、「eSIMとは何か」「申し込みから利用開始までの流れを教えてほしい」といったお問い合わせを数多くいただいています。お客さまは、初めて聞くeSIMに対して、「なんとなく難しそう」という漠然とした不安があるように感じています。そうした不安を解消するために、IIJmioでは早くからeSIMサービスを提供してきた経験を活かし、これまでのノウハウや沢山のお客様にいただいたご意見を、申し込み画面やWebの設定手順画面、FAQ、サポートセンターへお問い合わせいただいた際のトラブルシューティングに反映するなど、サービスの改善を続けています。

2019年のeSIMサービス開始当初にご契約いただいたものの、わかりにくかったと感じられた方にも、今の使いやすさを実感いただけると思います。

新規お申し込みいただいたお客様向けのご利用ガイド

機種変更のお客様向けのご利用ガイド

オススメプラン

プランA：ドコモとauのいいとこ取り！2回線で安心プラン

プラン名： IIJmioギガプラン「音声SIM（ドコモ回線） 5ギガプラン」＋「音声eSIM（au回線） 5ギガプラン」

月額料金： 1780円（5ギガプラン(タイプD)990円＋5ギガプラン(タイプA)990円-家族割引200円）

オススメポイント：

iPhone（XS/XR以降）や、急速に増えているeSIM対応のAndroid端末にドコモ回線とau回線の両方を入れることで、たとえば旅先や人混みなどで片方の通信が不安定な場合にはもう一方の回線に切り替えて利用したり、万が一の通信障害に備えたりすることができます。

また、複数回線を契約いただくと、おひとりでも家族割引が適用され、お得な料金で利用できるだけでなく、IIJmioでまとめて契約することで契約管理も楽になります。さらに、ドコモとauの2回線でデータ量をシェアすることができるため、毎月のデータ量を無駄なく利用できます。

iPhone 16 Pro MaxにSIMを挿入した際のアンテナピクトの表示

プランB：子供2人のスマホデビュー！お下がりスマホ活用プラン

プラン名： IIJmioギガプラン「音声SIM 2ギガプラン」＋「音声SIM 2ギガプラン」＋「音声SIM 2ギガプラン」

月額料金： 2250円（2ギガプラン(タイプD)850円＋2ギガプラン(タイプD)850円＋2ギガプラン(タイプD)850円 - 家族割引300円）

オススメポイント：

これは2人の子を持つ私の実際の使用プランです。子供2人には以前私が利用していたスマホを渡して活用しています。

子供がひとりで公園や塾に行った際の連絡用を想定し、データ量は2GBと控えめなプランにしています。また、3回線分のデータ量はシェアすることができるため、親の回線（私）も2GBプランにし、子供たちが使いきれなかった分はシェアして使うことで、合計最大6GBを家族で無駄なく利用できます。