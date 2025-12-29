【北京＝東慶一郎、台北＝園田将嗣】中国軍で台湾を担当する「東部戦区」は２９日、台湾を包囲する形で軍事演習「正義使命―２０２５」を始めたと発表した。

陸海空軍や戦略ミサイルを運用する「ロケット軍」が参加し、重要港湾や区域の封鎖を想定した訓練を行う。東部戦区の報道官は「『台湾独立』勢力と外部干渉勢力に対する厳重な警告だ」と強調した。

中国軍が台湾本島周辺での大規模演習を公表するのは今年４月以来。３０日午前８時〜午後６時（日本時間午前９時〜午後７時）に、台湾海峡と台湾本島の北側、東側、南西側、南側の５区域で実弾射撃を伴う「重要軍事演習」を行うとし、航空機や船舶に進入しないよう呼びかけた。２０２２年８月の演習以来となる弾道ミサイルの発射訓練を行う可能性がある。当時は沖縄県・与那国島付近の日本の排他的経済水域（ＥＥＺ）内にミサイルが着弾した。

東部戦区の発表によると、２９日は台湾本島の北側や南西側の海空域で、駆逐艦や戦闘機、無人機などが連携して海上への実弾射撃を実施した。東側にも駆逐艦や戦闘機などが展開し、制空権獲得の訓練を行った。戦区報道官は「国家の主権を守り、国家統一を維持するための正当で必要な行動だ」と主張した。中国海警局も同日、台湾周辺で海警船による「法執行パトロール」を始めたと発表した。

中国外務省の林剣（リンジエン）副報道局長は２９日の記者会見で、東部戦区が示した「外部干渉勢力」の名指しを避けつつ、「外部勢力による台湾の武装化が台湾海峡を戦争の危機に向かわせている」と述べ、米国のトランプ政権による台湾への武器売却承認が背景にあることを示唆した。

台湾国防部（国防省）は２９日夕に記者会見を行い、「台湾海峡で衝突リスクを高めようとすることが中国の目的の一つだ」と非難した。

国防部によると、台湾周辺では２９日朝から午後までに、中国の軍用機や無人機延べ８９機、艦艇１４隻、海警船１４隻が確認された。その他、攻撃用の艦艇４隻が台湾東方の西太平洋に展開したという。

中国軍が台湾周辺の海空域を演習区域に設定したことを受け、台湾交通部（交通省）は２９日、台湾を発着する国際線など計８５７便、旅客１０万人超に影響が及ぶとの見通しを示した。