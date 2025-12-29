Rosemランジェリーで迎える聖夜♡ドラマティックにときめくホリデー新作登場

ホリデーシーズンは、いつもより少しだけ大胆に、自分らしい魅力を楽しみたいもの。Z世代から圧倒的な支持を集める伊藤桃々がプロデュースするランジェリーブランド「Rosem」から、心ときめくホリデーランジェリーが登場します。視線を奪うカラーや繊細なディテールが、特別な夜をより印象的に演出。甘さと色気をバランスよくまとえるデザインで、この冬の思い出をさらにロマンティックに彩ります♡

甘く危険なルビーレッドに視線集中



価格：4,180円（税込）

ルビーレッドは、贅沢なラメ刺繍がきらめく華やかなデザイン。クロスコード仕様が自然で美しい谷間をメイクし、胸元を一気に主役級に導きます。

中央には宝石のように輝く大粒チャームを配置し、動くたびに揺れて視線を独り占め♡バックスタイルまで計算された色気で、忘れられない一夜を演出します。

サイズ：ブラA～Gカップ、アンダーバスト65～75（カラー：ルビーレッド）

ショーツM(ヒップ87-95cm)/L(ヒップ92-100cm)

儚くきらめくパールホワイトの魔法



価格：4,180円（税込）

雪のように儚く、それでいてセンシュアルな魅力を放つパールホワイト。オールラメ糸で刺繍されたエンブレースが胸元を贅沢に彩り、冬ならではの特別感を引き立てます。

腰にかかる華奢なコードは360度どこから見ても色っぽく、視覚的な引き締め効果でスタイルアップも叶えてくれる優秀デザイン。純粋さと色気が溶け合う、ホリデー限定の輝きを楽しんで。

サイズ：ブラA～Gカップ、アンダーバスト65～75（カラー：パールホワイト）

ショーツM(ヒップ87-95cm)/L(ヒップ92-100cm)

コーデ自在なショーツで完成度アップ



価格：1,430円（税込）

ランジェリーコーデをより自由に楽しめる、単品ショーツも展開。フルバックとTバックの2タイプから選べ、気分やシーンに合わせた着こなしが可能です。

カラーはパールホワイトとルビーレッドの2色展開で、セットアップはもちろん、手持ちのブラとの組み合わせもおすすめ。ホリデーシーズンのスタイリング幅を広げてくれます。

サイズ：M(ヒップ87-95cm)、L(ヒップ92-100cm)

この冬、私を主役にするRosemランジェリー



特別な夜こそ、身につけるランジェリーで気分まで高めたい。Rosemのホリデー新作は、甘さと色気を絶妙に掛け合わせたデザインで、自分自身をもっと好きになれる一枚です。

ルビーレッドの大胆さも、パールホワイトの儚さも、その日の「なりたい私」に寄り添ってくれる存在。大切な時間を、よりロマンティックに、より印象的に彩ってみてはいかがでしょうか♪