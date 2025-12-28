現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が28日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。今季のプロ野球を振り返り、阪神からゴールデングラブ賞にセ・リーグでは初となる7選手が選ばれたことにふれ、「何でオレが1回も獲れなかったんだよ。俺より下手なやつが獲ったんだで」と、思いを口にした。

1972年にダイヤモンドグラブ賞として始まり、86年に三井ゴールデン・グラブ賞という現在の名称に。選考は新聞社、通信社、テレビ局、ラジオ局のプロ野球担当記者として5年以上にわたり現場での取材を主に担当している記者が投票で選ぶ賞。

インタビュアから「あんまりマスコミ受け良くなかったですもんね」と振られると、「だって殿堂入り、1票足らずって、オレ2年続けたからね。中部地区の得票がゼロ。これ、どういうこと？」と、話は殿堂表彰の方向へ。

落合氏は中日監督時代の09年、10年と2年連続で当選必要数に1票足らず落選し、11年に殿堂入りした。

「2年連続1票足らずってのは記録だからね。ちゃんと野球を見る目を持ってくださいね。そうしたら1月のイチローも満票で（殿堂入りに）選ばれる可能性もあったということですよ」と、正しい評価を求めていた。