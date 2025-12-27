なぜ汰木康也は神戸を離れるのか。前に速く、フィジカル重視のサッカーに戸惑い。悔しさ、苦しさ、申し訳なさ「覚悟を持って決断しました」
このクラブを離れたくないという思いもあった。だからこそ悩んだ。
ヴィッセル神戸は12月27日、汰木康也が柏レイソルへ完全移籍することを発表した。クラブの公式サイトで、30歳MFは「関係者の皆さま、ファン・サポータの皆さま、４年間、お世話になりました」と挨拶。2022年に浦和レッズから神戸に移籍。ここまでの日々を次のように振り返る。
「この４年間を振り返ると１年目の苦しい降格争いに始まり、翌年以降のリーグ２連覇、天皇杯優勝など、まさに山あり谷ありでした。神戸で経験したこれら全てのことは、自分の一生の財産です。一緒にプレーした素晴らしい選手達から学ぶことも多く、選手としてより大きく成長できました。
どんな状況でも常にポジティブな声援をかけ続けてくれ、素晴らしい雰囲気を作ってくれるヴィッセルサポーターの方々に、改めて感謝を伝えたいです。ヴィッセルサポーターは最高です。僕のチャントを初めて披露してくれた時のことは、これからもずっと忘れることはありません。
ピッチ以外では、生活面や様々なことをサポートしてくれた神戸の街の方々、本当にありがとうございました。この４年間で神戸の街が大好きになりました」
一方で「悔しさ」や「苦しさ」、「申し訳なさ」もあった。
「ここ数年でチームはより前に速く、より個のフィジカルを活かしたシンプルで強いサッカーへと変化していきました。その中で徐々に自分の強みを出せず、結果も出なくなっていき、苦しい時間の方が増えていきました。これは自分の力不足であり、本当に悔しい気持ちでいっぱいです。
苦しい時間もあって自分自身が楽しんでプレー出来る事が減っていきました。ワクワクするようなプレーを期待してスタジアムに足を運んでくださった方々の応援に応えることができず、申し訳ない気持ちでした」
様々な感情がわいたはず。自分自身にも向き合ったのではないだろうか。汰木は「神戸を離れたくない気持ちも大きく、とても難しい選択でしたが、覚悟を持って決断しました」と明かす。
最後に「神戸での素晴らしい経験を胸に刻み、自分自身がこの決断に後悔しないよう、必ず頑張ってきます」と約束し、「４年間応援していただき、本当にありがとうございました」と伝えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
