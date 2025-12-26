イモトアヤコの愛車はどんな一台？

バラエティやドラマ、ラジオなど多方面で活躍するイモトアヤコさん。

そんなイモトさんは自身のSNSにたびたび愛車のキャンピングカーを投稿しており、そのライフスタイルが話題を集めています。所有するモデルはどのような一台なのでしょうか。

【画像】超カッコイイ！ 「イモトアヤコ」×「高級ハイエース」を画像で見る！

オートバックスセブンが展開するガレージライフブランド「GORDON MILLER（ゴードンミラー）」が手掛けるキャンピングカー「GMLVAN V-01」は、イモトさんの愛車として注目されているモデルです。

同モデルは、トヨタ「ハイエースバン（標準幅・標準ルーフ・ロングボディ）」をベースに、外装・内装の多くを専用設計としたコンプリートカー。

ボディサイズは、全長4695mm×全幅1695mm×全高1980mmで、4ナンバー（商用車登録）の2列・6人乗りです。

フロントまわりにはクラシックな丸目四灯ヘッドライトを採用し、グリルやバンパーもオリジナルデザインに刷新。どこか懐かしさを感じさせるデザインに仕上がっています。

車内は無垢材を使ったウッド（本木目）の空間が広がり、シートアレンジによりリビングモードからベッドモードまで柔軟に変化。

キャンプギアを積み込みやすいレイアウトや、家族での車中泊にも対応できる就寝スペースを確保するなど、実用性を重視した設計が採用されています。

また、ベース車の取り回しやすさを活かし、日常の買い物や送迎にも使える普段使いできるキャンピングカーとして位置づけられている点もポイントです。

価格（消費税込）はガソリン・2WD仕様が561万円から、ディーゼル・4WD仕様が649万円からと案内されています。

SNSでは、「めちゃくちゃ格好いい」「素敵です」「絵になってる」といった、テレビとはまた違う自然体の姿に惹かれる声が多く見られました。

さらに「ハイエースのルーフでも寝られそう」「運転している姿も見てみたい」「こんな週末に憧れる」など、イモトさんのカーライフに羨望を寄せるコメントも見られました。

※ ※ ※

2025年には、イモトさんが自身のSNSで愛車とのキャンプの様子をたびたび投稿しており、さらに自身のラジオ番組でも家族で車中泊キャンプを楽しんだエピソードを披露しています。

こうした発信からも、愛車とのカーライフを満喫している様子がうかがえます。 今後もイモトさんと愛車の活動には注目が集まりそうです。