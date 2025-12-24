「プロレス・スターダム」（２４日、後楽園ホール）

苦労人が悲願を成就させた。水森由菜がハイスピード王者・星来芽依のＶ１０防衛を阻止。１４分１秒、熊本の不沈艦（ラリアット）からのスーパーガールで３カウントを奪取した。

星来に３度目の挑戦で、ついに壁を破った。相手の必殺技チェックメイトを返し、再度狙われるもショートレンジのラリアット（熊本の不沈艦）２連発からのダイブ式丸め込み（スーパーガール）で決着を付けた。

今選手権に向け、大幅な減量にも取り組んだ水森。シングル王座初戴冠につなげた。水森は「芽依は天才だけでなく、すごく努力もしているのを知っている。だから芽依がチャンピオンでなかったら、本気でこのベルトを追っていなかった」と感謝。次期挑戦希望者が７人なだれ込み、真白優希を使命すると「ゆなもんのハイスピードついてこい。トロピカル〜、ヤッホー」と明るく言い切った。

号泣しながらバックステージに引き揚げた星来芽依。約１年半の王座を手放し「負けました。自分がチャンピオンにうちにハイスピードを変えられなかった、盛り上げられなかったのが悔しい。ゆなもんなら、もっと盛り上げてくれると思う。自分はもっと修行したい。諦めたわけではないので、前向きにいきたい」と言葉を絞り出した。

水森は「まだまだスターダムの底上げが必要」と決意。挑戦者の真白優希を「面白そう。第０試合でよく戦っていた昔の私が重なるけれど、ゴリゴリのハイスピード選手みたいだから期待しています」と評価。「来年は誰よりも最速で防衛を続けて、ＡＺＭの１２回防衛を超して、最多防衛の名前を残します」と誓っていた。