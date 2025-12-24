ÃæµïÀµ¹¡¢¸µ¥Õ¥¸¥¢¥Ê¤Ø¤Î¡ÖÀË½ÎÏ¤ÎÁ´ËÆ¡×ÊóÆ»¤ÇÀä¤¿¤ì¤¿ ¡ÈÌ¾ÍÀ²óÉü¡É ¤Î´õË¾¡Ö¤³¤ì¤¬·èÄêÂÇ¤«¤Ê¡×¥Í¥Ã¥È¿ÌÙþ¡Ú2025Ç¯¤Î¡È±ê¾å»ö·ïÊí¡É¡Û
¡¡2025Ç¯¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¡È»ö·ï¡É¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤¹Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜ»ï¤¬·ÇºÜ¤·¤¿µ»ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤È¤¯¤ËÈ¿¶Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿µ»ö¤Î¿ô¡¹¤ò¡¢¡È±ê¾å»ö·ïÊí¡É¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ê8·î6ÆüÇÛ¿®µ»ö¤òºÆ·Ç¡£µ»ö¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë
¡¡ÃæµïÀµ¹¤Î¡ÖÀË½ÎÏ¡×ÁûÆ°¤â¡¢¤Ä¤¤¤Ë½ª·ë¤«¡£8·î5Æü¡¢¡ØÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¤¬¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà¤Ë°¸¤Æ¤ÆÁ÷¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ ¡ÈÄÌÃÎ½ñ¡É ¤È¤µ¤ì¤ëÊ¸½ñ¤ÎÂ¸ºß¤À¡£¤½¤³¤Ë¤Ï»ö·ïÅöÆü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¸µ½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼X»Ò¤µ¤ó¤¬¼õ¤±¤¿Èï³²¤ÎÁ´ËÆ¤¬¹îÌÀ¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÄÌÃÎ½ñ¤ÏX»Ò¤µ¤ó¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤¬ºîÀ®¤·¡¢Ãæµï»áËÜ¿Í¤ËÁ÷¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦Àµ¼°¤ÊÊ¸½ñ¡£¡ØÊ¸½Õ¡Ù¤Î¼èºàÈÉ¤Ï¡¢X»Ò¤µ¤ó¤Ø¤ÎÈðëîÃæ½ý¤¬¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤¹¤ë¸½¾õ¤ò¼õ¤±¡¢Ë¡Î§²È¤Î°Õ¸«¤äËÜ¿Í¤Î°Õ¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¸ø³«¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Ãæµï¤È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤È¤ÎÆ®¤¤¤Ï¡¢º£Ç¯3·î¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¡£Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤¬¡¢Ãæµï¤Î¹Ô°Ù¤ò¡Ö¶ÈÌ³¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤ª¤±¤ëÀË½ÎÏ¡×¤ÈÇ§Äê¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Åö½é¡¢ÄÀÌÛ¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤¿Ãæµï¤À¤¬¡¢5·î¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¿ÏÀ¤ò³«»Ï¡£
¡Ö°ìÈÌÅª¤ËÁÛµ¯¤µ¤ì¤ëË½ÎÏÅª¡¢¤Þ¤¿¤Ï¶¯À©Åª¤ÊÀÅª¹Ô°Ù¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢Ä´ºº·ë²Ì¤Ë°ÛµÄ¤ò¾§¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¼çÄ¥¤ËÂÐ¤·¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¡Ø»ö¼ÂÇ§Äê¤ÏÅ¬ÀÚ¡Ù¤ÈÈ¿ÏÀ¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¡¢Ãæµï»áÂ¦¤ÏÀË½ÎÏ¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÈÝÄê¤«¤é¡¢°Ñ°÷²ñÂ¦¤Î¾ðÊóÏ³±Ì¤Î²ÄÇ½À¤Ê¤É¡¢ÉÔ¼êºÝ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÊý¸þ¤Ø¤È¥·¥Õ¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤â¤Ï¤ä²¿¤¬ÁèÅÀ¤Ê¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Å¥¾Â¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Ãæµï»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ ¡È¤¢¤é¤¬¤¦¤³¤È¡É ¤¬Ì¾ÍÀ²óÉü¤Î¼êÃÊ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¡Ä¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÄÌÃÎ½ñ¡×¤ÎÂ¸ºß¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÃæµï¥µ¥¤¥É¤¬ÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¿ ¡È³Ë¿´ÉôÊ¬¡É ¤¬¤µ¤é¤µ¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢X¤Ç¤â¡¢
¡Ô±½¥ì¥Ù¤À¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤ë¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢Ãæµï»á¤ÏÀäÂÐÀäÌ¿¤Î¥Ô¥ó¥Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡Õ
¡Ô¤É¤Î¤ß¤Á Ãæµï»á¤ÏÆóÅÙ¤ÈÉ½ÉñÂæ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Ê¤¤¤±¤É ¤³¤ì¤¬·èÄêÂÇ¤«¤Ê¡Õ
¡¡¤Ê¤É¤È¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£Ãæµï¤ò¼è¤ê´¬¤¯¾õ¶·¤ò¡¢·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤â¸·¤·¤¯»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ÖÃæµï¤µ¤ó¤ÎÂåÍý¿Í¤Ï¡¢Ê¸½Õ¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ØÄÌÃÎ½ñ¤Î½Ð½ê¤¬ÉÔÌÀ¤Ç¡¢¼éÈëµÁÌ³°ãÈ¿¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á²óÅú¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤· ¡È¤¢¤ÎÆü¡É ¤Ë²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¤¬ÇòÆü¤Î¤â¤È¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤Ç°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¤â½ª¤ï¤ê¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤â¤½¤âº£Ç¯1·î¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤¿Ãæµï¤µ¤ó¤Ï¡¢Àµ¼°¤Ê²ñ¸«¤â¼Õºá¤â¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢ÊÛ¸î»Î¤ËÇ¤¤»¤ÆÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤¹¤À¤±¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢À¤´Ö¤ÎÉ¾²Á¤òÊ¤¤¹¤Î¤Ï»êÆñ¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡8·î18Æü¤Ë53ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ëÃæµï¡£¤³¤ÎÆü¤ò¤â¤Ã¤ÆÍÎÁ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥Ú¡¼¥¸¤â´°Á´ÊÄº¿¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£Ä¹Ç¯»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¥ó ¡ÈÃæµï¥Å¥é¡É ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£Ç¯¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ÏÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤Ç·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£