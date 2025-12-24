¡Ö²¿¤Ç¤â¤Ê¤¤µÇ°Æü¤ò¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ë½Ë¤¨¤¿¤é¡×ÌÄ³¤Í£¤È¥Ç¡¼¥È¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤òË¬¤ì¤¿¤é¡Ä
½÷Í¥¡¦ÌÄ³¤ Í£¤µ¤ó¤È¡¢Åì¥«¥ì ¥Ç¡¼¥È¥ì¥¹¥È¥é¥óAWARD¼õ¾ÞÅ¹¤Ç¤¢¤ë¿ÀÀô¤Ë¤¢¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤òË¬¤ì¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÌë¤Ë¡£ÌÄ³¤ Í£¤µ¤ó¤ÎÍýÁÛ¤Î¥Ç¡¼¥È¤È¤Ï¡©
¡Ö¥Ç¡¼¥È¤Ë¸ú¤¯¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¤É¤ó¤Ê¤ªÅ¹¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¡×
¤³¤³¡Øess.¡Ù¤¬º£²ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Ç¡¼¥È¼ûÍ×¤¬¹â¤¤¤«¤é¡£
¹Èø¤Î¿Íµ¤¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡Ø¥¤¥ë ¥Æ¥¢¥È¥ê¡¼¥Î ¥À ¥µ¥í¡¼¥Í¡Ù¤ÇÆ±Î½¤À¤Ã¤¿ËÌÌîÉÒÍÇ¤µ¤ó¤È»³¸ýÃÒÌé¤µ¤ó¤¬¤È¤â¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿Å¹¤Ç¡¢¡È¥À¥Ö¥ë¥·¥§¥ÕÂÎÀ©¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¥¢¥é¥«¥ë¥È¤òÄó¶¡¡É¤È¤¤¤¦¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤À¡£
Åì¥«¥ì¤é¤·¤¤Ìë¤òÌÄ³¤¤µ¤ó¤ËÂÎ´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Ù¤¯¡¢¤Þ¤º¤Ï¤ªÞ¯Íî¤Ê¥¢¥ß¥å¡¼¥º¤ò¡£¡Ö¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤éÍî¤ÁÃå¤¤¤¿²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ã¤Æ¡¢Âç¿Í¤ÎÆÃ¸¢¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç½ÐÍè¾å¤¬¤ëÎÁÍý¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÂÔ¤Ä»þ´Ö¤¬¤È¤Æ¤â¹¥¤¡×¤ÈÌÄ³¤¤µ¤ó
¡Ö¿ÀÀô¤Î±Ø¤«¤é¾¯¤·Î¥¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤ÀÅ¼ä¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿Î©ÃÏ¡£ÃÏ²¼¤Ë²¼¤ê¤ë¤Î¤Ç±£¤ì²È¤Ë¸þ¤«¤¦¤è¤¦¤Ê¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¤ËÆþ¤ë¤ÈÄøÎÉ¤¤¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤µ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤¤¶ÛÄ¥´¶¤È²¹¤«¤ß¤¬º®ºß¤·¤Æ¤¤¤ëÊ·°Ïµ¤¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡£¥Ç¡¼¥È¤ÎÆÃÊÌ´¶¤â¤¢¤ê¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ªÅ¹¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿µ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Î¤¬¡¢30¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥¢¥é¥«¥ë¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡£ÌÄ³¤¤µ¤ó¤Î¸«²ò¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¼ïÎà¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Õ¤¿¤ê¤ÇÌµÍý¤Ë¹¥¤ß¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Æ¡¹µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤òÍê¤ó¤Ç´¶ÁÛ¤ò¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¥·¥§¥¢¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤½¤¦¡£
¥¢¥é¥«¥ë¥È¤Î¤ªÎÁÍý¤òÁ°¤Ë¡¢²¿¤Ç¤â¤Ê¤¤µÇ°Æü¤ò¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ë½Ë¤¨¤¿¤éÁÇÅ¨¤ÊÌë¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Åì¥«¥ì ¥Ç¡¼¥È¥ì¥¹¥È¥é¥óAWARD¼õ¾ÞÅ¹¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤ÎÅìµþ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÀöÎý¤Î°ì¸®¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ÌÄ³¤ Í£¡¡1998Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£2018Ç¯¤ËÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥É¥é¥Þ¡ØMISS KING¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¡¢¡Ø¥·¥Ê¥ó¥È¥í¡¼¥×¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£º£½©¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥¢¥Õ¥¿¡¼¡¦¥¶¡¦¥¯¥¨¥¤¥¯¡Ù¤Ç¤Ï²¬ÅÄ¾À¸¤µ¤ó¤é¤ÈÊÂ¤Ó¼ç±é¤Î¤Ò¤È¤ê¤ò±é¤¸¤¿¡£
¢£°áÁõ
¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡ï59,400¡ÒMAX&Co.¡¿¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Þ¡¼¥é ¥¸¥ã¥Ñ¥ó TEL¡§0120-030-535¡Ó¡¢¥Ð¥Ã¥°¡ï194,700¡ÒRODO¡¿MAISON DIXSEPT TEL¡§03-3470-2100¡Ó¡¢¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡ï1,430,000¡¢º¸¼ê¥ê¥ó¥°¡ï1,650,000¡¢±¦¼ê¥ê¥ó¥°¡ï495,000¡¢¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¡ï1,210,000¡Ò¤¹¤Ù¤Æ¥â¡¼¥Ö¥Ã¥µ¥ó¡¿¥â¡¼¥Ö¥Ã¥µ¥ó ¥¸¥ã¥Ñ¥ó TEL¡§03-5510-2188¡Ó¡¢¥¤¥ä¡¼¥«¥Õ¡ï14,850¡ÒReflection¡¿THÉ PR TEL¡§03-6803-8313¡Ó¡¢¥Ù¥ë¥È¡Ò¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È»äÊª¡Ó
