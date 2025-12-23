¡Ö8³ä¤¬ÌµÂÌ¤Ê½ÐÈñ¤È»×¤¤¹þ¤ß¡¢»ñ»º¤ò¸º¤é¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×»õ²Ê°å¤¬·Ù¾â¡¢»õ¤ÎÄê´ü¼õ¿Ç¤ò·Ú»ë¤¹¤ë¶²¤í¤·¤¤¸½¼Â
Á°²¬»õ²Ê°å±¡¤Î±¡Ä¹¡¢Á°²¬ÎËÇÏÀèÀ¸¤¬¡Ö8,400Ëü¤Î»ñ»º¤ò¼º¤Ã¤¿µó¶ç¡¢1600ËüÊ§¤¦¡ª¡©ÀäÂÐ¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤·ò¹¯Åê»ñ¤Î»ëÅÀ¤È¤Ï¡£¡×¤ò¸ø³«¡£»õ¤ÎÄê´ü·ò¿Ç¤ò¡ÖÌµÂÌ¤Ê½ÐÈñ¡×¤ÈÂª¤¨¤ëÉ÷Ä¬¤Ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¡¢°å³ØÅª¡¦·ÐºÑÅª¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Ë´ð¤Å¤¡¢·ò¹¯Åê»ñ¤È¤·¤Æ¤Î»õ²Ê¥á¥¤¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Î½ÅÍ×À¤òÎÏÀâ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤ÇÁ°²¬ÀèÀ¸¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î»õ²ÊÄê´ü¼õ¿ÇÎ¨¤¬18.6%¤ÈÀè¿Ê¹ñ¤ÎÃæ¤Ç¤â¶ËÃ¼¤ËÄã¤¤¸½¾õ¤ò»ØÅ¦¡£¡ÖÎ¢¤òÊÖ¤»¤Ð»Ä¤ê¤Î8³ä°Ê¾å¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢Äê´ü¼õ¿Ç¤ò¡ÈÌµÂÌ¤Ê½ÐÈñ¡É¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¾ÍèÅª¤ËÇüÂç¤Ê»ñ»º¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌäÂêÄóµ¯¤·¤¿¡£Á°²¬ÀèÀ¸¤Ï¡Ö¤â¤·Äê´ü¼õ¿Ç¤ò¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤À¤È¡¢À¸³¶¤Ç1,600Ëü±ß¤â¤Î¼£ÎÅÈñ¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤é¡¢8,400Ëü±ß¤Î»ñ»º¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤Ê¿ô»ú¤òÄó¼¨¡£¤³¤Î8,400Ëü±ß¤È¤Ï¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤ÎÄ´ººµ¡´Ø¤¬»»½Ð¤·¤¿¡Ö»õ¤ÎÀ¸³¶²ÁÃÍ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢·ò¹¯¤ä¹¬Ê¡¡¢Ï«Æ¯À¸»ºÀ¤Þ¤Ç´Þ¤á¤¿·ÐºÑ²ÁÃÍ¤Ç¤¢¤ë¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î¼çÄ¥¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ëº¬µò¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÂçµ¬ÌÏÄ´ºº¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£Äê´ü·ò¿Ç¤Î·ÑÂ³¼Ô¤ÏÈó·ÑÂ³¼Ô¤ËÈæ¤Ù¡¢65ºÐ»þÅÀ¤Ç¤ÎÇ¯´Ö°åÎÅÈñ¤¬Ìó15Ëü±ßÄã¤¯¡¢À¸³¶¤ÎÁí°åÎÅÈñ¤Îº¹¤Ï1,600Ëü±ß¤Ë¤âÃ£¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£Á°²¬ÀèÀ¸¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Ï»õ¼þÉÂ¤¬¿´Â¡ÉÂ¤äÅüÇ¢ÉÂ¤È¤¤¤Ã¤¿Á´¿È¼À´µ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë¡ÖËüÉÂ¤Î¸µ¡×¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤À¡£»õ¤Î¥á¥¤¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤òÅê»ñ¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤¿¾ì¹ç¡¢À¸³¶¤ÎÅê»ñÁí³Û60Ëü±ß¤ËÂÐ¤·¡¢¥ê¥¿¡¼¥ó¤Ï°åÎÅÈñºï¸ºÊ¬¤À¤±¤Ç2,666%°Ê¾å¤Ë¤â¤Ê¤ë¡ÖºÇ¤â³Î¼Â¤Ç¥ê¥¿¡¼¥ó¤Î¹â¤¤ºÇ¹â¤ÎÅê»ñ¡×¤À¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤ËÁ°²¬ÀèÀ¸¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Äê´ü·ò¿Ç¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö¸½ºß¥Ð¥¤¥¢¥¹¡×¤ä¡Ö³Ú´Ñ¥Ð¥¤¥¢¥¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿4¤Ä¤Î¿´ÍýÅª¤Ê¥ï¥Ê¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¡£80ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ì¤Íè¤Î¼«Ê¬¤¬¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤Ë¼ê»æ¤ò½ñ¤¯¤Ê¤é²¿¤òÅÁ¤¨¤ë¤«¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÌä¤¤¤«¤±¡¢¡Ö¤¤Ã¤È¡Ø¤¢¤Î»þ¡¢Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ»õ²Ê°å±¡¤ËÅÅÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢º£Æü¤Î¹ÔÆ°¤¬Ì¤Íè¤Î·ò¹¯¤È»ñ»º¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤ë¤ÈÁÊ¤¨¤«¤±¤¿¡£
