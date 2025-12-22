冬休みの過ごし方が学力を決める！成績が上がる子の「ベッドでスマホを見ない」など5つの共通点
元教師のすぎやま氏が自身のYouTubeチャンネル「静岡の元教師すぎやま」で、「冬休み明け『学力』が下がる子 vs 上がる子『決定的な違い』5選」と題した動画を公開した。多くの親が抱く冬休み中の子どもの生活への不安に対し、この期間こそ「大逆転のチャンス」だと語り、学力を左右する5つの習慣について解説している。
すぎやま氏はまず、学力が下がる子の最も大きな特徴として「ベッドでスマホを見てるかどうか」を挙げる。寝る前のスマホ利用は睡眠の質を低下させ、翌日のやる気まで奪う「根本原因」であると指摘。家庭でルールを設け、物理的にスマホを寝室から遠ざける工夫が必要だと述べた。
次に「生活リズムが崩れているかどうか」も重要な分岐点であるとする。学力が上がる子は、冬休み中も普段と同じ生活リズムを守っていると解説。特に、朝日を浴びて体内時計をリセットすることが、日中の活動への意欲につながるとした。
さらに、宿題への取り組み方も挙げられた。学力が上がる子は「宿題を年内に終わらせている」傾向にあるという。これにより、年明けを心穏やかに迎えられ、復習など次のステップに進む余裕が生まれると説明している。
動画ではこのほか、「2学期の復習」や「多様な体験」の重要性にも言及。すぎやま氏は、冬休みという短い期間の過ごし方が、新学期のスタートダッシュ、ひいては子どもの学びに大きな影響を与えると結論付けた。
