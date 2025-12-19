ちょい切るだけで-5歳見え！？【40・50代】に推したい♡「レイヤーボブ」

ボブのオシャレ感を底上げしてくれる「レイヤーボブ」は、長さを大きく変えずに印象をアップデートしやすいのが魅力。毛先の重さを活かしたまま動きを作れるため、大人の品はそのままに、軽やかさをプラスできます。ここでは、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代におすすめしたいレイヤーボブをご紹介します。

ベージュが映えるレイヤーボブ

毛先が重めのボブを土台に、表面と顔まわりへレイヤーを入れたデザイン。トップにも段差があり、ふんわりと揺れる毛束が自然な立体感を生み出しています。ベースは外ハネで軽さを添えることで、メリハリがアップ。まろやかなベージュが柔らかくなじみ、ラフさと上品さの両立が叶いそうなレイヤーボブです。

ダークブラウンが艶を引き立てる、クリーンなボブレイヤー

こっくりとしたダークブラウンが落ち着いた雰囲気を引き立てるレイヤーボブ。トップはストレートタッチで、首元でナチュラルにまとまるデザインです。ベースは控えめな外ハネをのぞかせて、ほんのりと遊び心をプラス。艶とまとまりが両立した、大人に寄り添うデザインです。

ピンクベージュが可愛い！ 軽やかレイヤーボブ

軽やかなレイヤーを重ね、ピンク味のあるベージュを合わせた柔らかい印象のレイヤーボブ。首元はすっきり見えるよう整えて、ベースはぷつっとしたライン感を残した外ハネで抜け感をプラス。トップは毛先を内に入れてくびれを作り、表面の毛束がふんわりと動きを添えています。甘さと軽さのバランスが絶妙な仕上がりです。

ベージュが柔らかい、王道レイヤーボブ

首元で自然にハネるフォルムが特徴のレイヤーボブ。ベースはタイトめに整えつつ、ほんのり外ハネにして軽さをプラスしています。トップはふんわりと動かし、ゆるやかなひし形シルエットに。ベージュの柔らかい色味がレイヤーと好相性で、トレンド感と上品さをほどよくキープ。飾りすぎず今っぽく仕上がっています。

