この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

シンプルに暮らす40代OLが、「冬の制服コーデ」と題した動画を公開しました。洋服の色を数色に絞ることで、少ないアイテムでも着回しを楽しむコーディネート術を紹介しています。

動画では、あき氏が「制服」として着回している5パターンの冬コーデが披露されています。最初に登場するのは、白のニットにネイビーのスカートを合わせた寒色コーディネート。水色のバッグを差し色にすることで、冬らしい爽やかな印象に仕上げています。続いて、ボーダー柄のトップスと黒のパンツを組み合わせた、王道のモノトーンスタイルを提案しました。

その他にも、ネイビーのバッグをアクセントにしたブラウンのワントーンコーデや、キャメルのベルトとコートを差し色として活用したオールブラックコーデを紹介。また、膨張しがちなオールホワイトのコーディネートは、黒のブーツやダウンジャケットといった小物で引き締めるテクニックを見せています。

動画の終盤で、あき氏は洋服の色を3～4色に固定することで、少ない服でも着回しがしやすくなると解説しています。毎日のコーディネートに悩んでいる方は、この「制服化」のテクニックを参考にしてみてはいかがでしょうか。

年間30着で暮らすOLの「もう買わない冬服」

 40代OLの冬服は10着だけ。ユニクロで作るミニマルコーデ術

 冬服は“10着だけ”。40代OLが着回す、少数精鋭の洗練ワードローブがすごい！

チャンネル情報

40代独身OLのシンプルライフ_icon

40代独身OLのシンプルライフ

YouTube チャンネル登録者数 2.16万人 68 本の動画
心豊かに過ごす「シンプルライフ」に憧れるアラフォーです。片付け,資格勉強,ジュエリーに目覚め、2023年、時間を作るため1,000個以上のモノを手放す。2024年、増えた時間でYoutubeと資格勉強開始。2025年、記憶に残らない消費を控えるべく、なるべく買わない暮らしスタート。
youtube.com/channel/UCwbagHtdT3CZEMpTs3Ct-yw YouTube