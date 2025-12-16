2年連続で9人のメンバーが卒業

日本ハムのオフィシャルチアチーム「ファイターズガール」の公式インスタグラムは15日、メンバー9人の卒業を発表した。キャプテンの上村優菜さんとサブキャプテンの竹市琴美さんを含む多数の卒業発表に、SNSでは「やっぱりさみしいね」「本当に残念です」といった驚きと別れを惜しむ声が上がっている。

昨年も12月にキャプテンの西崎光さんら9人が卒業しており、2年連続で同人数のメンバーがチームを離れることとなった。今季は上村さんがキャプテン、竹市さんがサブキャプテンとしてチームを牽引してきたが、2人とも今季限りで活動を終える。上村さんは自身のインスタグラムで「全力で駆け抜けた3年間！」「この道を選んだこと、心から誇りに思います」と、充実した活動を振り返っている。

卒業するのは上村さん、竹市さんのほか、上山真奈さん、鈴木穂乃花さん、高野実さん、中桐衣麻さん、橋本莉々花さん、原藤由衣さん、南橋りおさんの計9人。チームの顔として活躍したキャプテンとサブキャプテンが共に卒業することとなり、チームは来季に向けて新たな体制を構築することになる。

14日には新メンバー14人の合格が発表されていた。人気の高いファイターズガールの卒業発表を受け、SNSでは「やっぱりさみしいね」「本当に残念です」「卒業はさみしいね」「おいおいおい！」「えっ」といった、突然の発表に動揺し、別れを惜しむ声が続々と寄せられた。（Full-Count編集部）