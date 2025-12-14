¡ÚÂîµå¡ÛÄ¥ËÜÃÒÏÂ¤¬À¤³¦£²°Ì¤ÎÃæ¹ñÁª¼ê¤òÇË¤ê·è¾¡¤Ø¡¡Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÃæ¹ñÂîµå³¦¤¬ºÃÀÞ¤ËÄ¾ÌÌ¡×
¡¡ÂîµåÃË»Ò¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦Ä¥ËÜÃÒÏÂ¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤ËÂÐ¤·¡¢Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬´íµ¡´¶¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°ÌÁª¼ê¤ÇÁè¤¦£×£Ô£Ô¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ê¹á¹Á¡Ë¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥¹½à·è¾¡¤¬£±£´Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£µ°Ì¤ÎÄ¥ËÜ¤ÏÆ±£²°Ì¤ÎÎÓ»íÅï¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤ò£´¡½£³¤ÇÇË¤Ã¤Æ·è¾¡¿Ê½Ð¡£ÄÌ»»À®ÀÓ¤ÇÂç¤¤¯¾¡¤Á±Û¤¹Ä¥ËÜ¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤â¥Õ¥ë¥²¡¼¥à¤Î»àÆ®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âºÇ½ªÂè£·¥²¡¼¥à¤Ï½ªÈ×¤ÎÏ¢Â³ÆÀÅÀ¤Ç²¡¤·ÀÚ¤ê¡¢£´¡½£³¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÃæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬°ìÀÆ¤ËÊóÆ»¡£¡ÖÁÜ¸Ñ¡×¤Ï¡ÖÄ¥ËÜÃÒÏÂ¤¬ÎÓ»íÅï¤òÇË¤ë¡£Ãæ¹ñÂîµå³¦¤Î¿·À¤Âå¤¬ºÃÀÞ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤òÎ©¤Æ¤¿¾å¤Ç¡ÖÎÓ»íÅï¤ÎÇÔËÌ¤Ï¡¢½ÅÍ×¤Ê»î¹ç¤Ë¤ª¤±¤ë¿·À¤ÂåÁª¼ê¤¿¤Á¤Î°ì´ÓÀ¤Î·çÇ¡¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡½à·è¾¡¤Î¤â¤¦£±»î¹ç¤ÏÆ±£±°Ì¤Î²¦Á¿¶Ö¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤¬´þ¸¢¡£·è¾¡¤Ï¥È¥ë¥ë¥¹¡¦¥â¡¼¥ì¥´¡¼¥É¡Ê¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£Ä¥ËÜ¤Ï¡Ö£´ÅÙÌÜ¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¡£ÀäÂÐ¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡×¤È¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÂç°ìÈÖ¤ËÄ©¤à¡£