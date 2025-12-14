クラランスのホリデーイベント開催♡限定リップやギフトが揃う特別空間へ

街が輝きを増すホリデーシーズン、クラランスがジェイアール名古屋タカシマヤで特別なイベント「The gift of glow」を開催します。ツリーやスノーマンが象徴する温かな季節にぴったりの限定コレクションが勢ぞろい。中でも注目は、パリの庭園から着想を得た限定カラーの「リップコンフォートオイル」。さらに、数量限定ギフトや刻印サービスなど、贈り物にも自分へのご褒美にも嬉しい特別企画が満載です。心まで華やぐこの季節、クラランスが届けるきらめきを楽しんで。

ホリデー限定イベントの魅力

12月10日（水）～16日（火）の期間、ジェイアール名古屋タカシマヤ3階イベントスポットで開催されるクラランスのホリデーイベント。

「The gift of glow」をテーマに、温かな光が包み込むような限定アイテムが並びます。ホリデーコレクションのほか、気分が上がる華やかなアイテムも登場。

メイクアップエキスパートによるポイントメイクアドバイスが受けられるのも嬉しいポイントです♡

CLARINS「ボディ ホリデーキット」

価格：13,750円（税込）

限定リップコンフォートオイルに注目

イベント限定で登場するのは、パリの庭園からインスパイアされた「リップコンフォートオイル」の限定2色。みずみずしいツヤが均一に広がり、視線を奪うようなツヤリップを演出します。

リップコンフォートオイル 27 フリーティング デュー



価格：3,960円（税込）

ゴールドシマーが輝くコーラルシェードで、朝露に濡れたチューリップをイメージ。

リップコンフォートオイル 28 ロージー グレース



価格：3,960円（税込）

朝日の中で咲くローズを思わせる、ヌーディなレッドシェード。

柔らかい光を含んだカラーが唇をつややかに彩り、ホリデーの装いにぴったりです♪

容量：7mL

ギフトに嬉しい限定特典も

イベント会場ではスペシャルギフトが多数登場。リップ製品を2本購入すると、フレグランス用セラミックボール付きオリジナルキーチェーンをプレゼント（※お一人様1点限り）。

さらに、6,600円（税込）以上の購入で「プラント フェイス オイル デハイドレイテッド スキン」のミニサイズとオリジナルポーチがもらえる特典も。

人気アイテムの「フィックス メイクアップ N」や「リップコンフォートオイル」には、名前やメッセージを刻めるエングレービングサービスが実施され、世界にひとつだけのギフトにも。

きらめく季節に寄り添う特別な贈り物を♡

クラランスのホリデーイベントは、季節のきらめきと心温まる瞬間を美しく彩る特別な空間。限定リップやギフト特典、刻印サービスなど、この時期だけの魅力がぎゅっと詰まっています。

自分へのご褒美はもちろん、大切な人を思い浮かべながら選ぶ贈り物もきっと特別なものに。

冬のひとときを優しく包み込むクラランスのコレクションとともに、華やかで幸せなホリデーシーズンをお楽しみください♪