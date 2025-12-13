4¤Ä»Ò¤òÇ¥¿±¤Ç¡È¸ºÂÛ¼ê½Ñ¡É ¤ªÊ¢¤Î»Ò¤ò¸º¤é¤¹·èÃÇ¤·¤¿¶ì½Â¤ÎÁÛ¤¤¡Ö¡ØËÜÅö¤ËÀµ¤·¤¤ÁªÂò¤Ê¤Î¤«¡Ù¤È²¿ÅÙ¤â»×¤¤Ä¾¤·¤¿¡×¡Ö¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥±¥¢¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¾¯»Ò²½ÂÐºö¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÂÎ³°¼õÀº¤Ê¤É¤ÎÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤Ë¡¢ÊÝ¸±¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ3Ç¯¤¬¤¿¤Ã¤¿¡£3³ä¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¤Ç¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ÐºÑÅªÉéÃ´¤¬¸º¾¯¤·¡¢»Ò¤òË¾¤à¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁªÂò»è¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û4¤Ä»Ò¤òÇ¥¿±¡ÄÅö»þ¤Î¡È¥¨¥³¡¼¼Ì¿¿¡É¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤Ï¼ø¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÊýË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï3¤Ä»Ò¡¢4¤Ä»Ò¤Ê¤É¤Î¡ÖÂ¿ÂÛÇ¥¿±¡×¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢ÂÛ»ù¡¢¤½¤·¤ÆÊìÂÎ¤Ø¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¡Ä¡£¤½¤¦¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÁªÂò¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢°ìÉô¤ÎÂÛ»ù¤òÃí¼Í¤Ë¤è¤ê¿´Ää»ß¤µ¤»¤Æ¡Ö¸º¤é¤¹¡×¼ê½Ñ¤Ç¡¢Êì¿Æ¤È»Ä¤Ã¤¿ÂÛ»ù¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò²¼¤²¤ë¡Ö¸ºÂÛ¼ê½Ñ¡×¡£¼ÂºÝ¤Ë3¤Ä»Ò°Ê¾å¤ÎÇ¥¿±¤Ç¤Ï¡¢4³ä¤Î²ÈÂ²¤¬¤³¤ÎÊýË¡¤ÇÇ¥¿±¤ò·ÑÂ³¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¡ØABEMA Prime¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Åö»ö¼Ô¤È¤È¤â¤Ë¡¢Â¿ÂÛÇ¥¿±»þ¤ÎÁªÂò»è¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤ë¡È¸ºÂÛ¼ê½Ñ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤¿¡£
¢£4¤Ä»Ò¤òÇ¥¿±¤·¡¢¸ºÂÛ¼ê½Ñ¤ò·èÃÇ¤·¤¿É×ÉØ
¡¡·ëº§3Ç¯ÌÜ¤Î¥è¥·¥³¤µ¤ó¡Ê29¡Ë¤Ï¡¢ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤òÄÌ¤·¤Æº£Ç¯6·î¤ËÇ¥¿±¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¤â¡¢4¤Ä»Ò¤À¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£É×¤Î¥¿¥±¥·¤µ¤ó¡Ê30¡Ë¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ï¿¼¤¯¹Í¤¨¤º¤Ë¡Ø4¿Í°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÂçÊÑ¡Ù¤È·Ú¤¤´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¸¡ººµ»»Õ¤È¤·¤ÆÉÂ±¡¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¥è¥·¥³¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸«¤¿½Ö´Ö¤Ë¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¤È¡£¥ê¥¹¥¯¤Î¤Û¤¦¤¬ºÇ½é¤ËÆ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°å»Õ¤«¤é¤Ï¡ÖÁ´°÷¤ª¤í¤¹¡×¤«¡ÖÁ´°÷»º¤à¡×¤«¤òÁªÂò»è¤È¤·¤ÆÍ¿¤¨¤é¤ì¡¢¤ï¤º¤«2Æü¤Û¤É¤Ç·èÃÇ¤¹¤ë¤è¤¦Ç÷¤é¤ì¤¿¡£¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¿¥±¥·¤µ¤ó¤ÏÂè3¤ÎÁªÂò»è¤Ç¤¢¤ë¡Ö¸ºÂÛ¼ê½Ñ¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¥è¥·¥³¤µ¤ó¤¿¤Á¤â¸ºÂÛ¼ê½Ñ¤ò´õË¾¤·¤¿¤¬¡¢¤«¤«¤ê¤Ä¤±°å¤ÏÈÝÄêÅª¤Ç¡¢¡Ö¡Ø¡Ê¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡Ë¤½¤Î¤³¤È¤òÉ½¤Ë½Ð¤¹¤Ê¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò±ó²ó¤·¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥¿¥±¥·¤µ¤ó¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡°å»Õ¤¬¾Ã¶ËÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£Ë¡Î§¾å¤ÏÂÛ»ù¤ò³°¤ØÇÓ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡ÖÃæÀä¡×¤ÎÄêµÁ¤À¤¬¡¢¸ºÂÛ¤Î¾ì¹ç¤Ï¼ê½Ñ¸å¤âÊìÂÎÆâ¤ËÂÛ»ù¤¬¤È¤É¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢Ë¡Î§¾å¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤â¤¢¤¤¤Þ¤¤¤À¡£°å»Õ¤¬¡ÖÂÄÂÛºá¡×¤ËÌä¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥è¥·¥³¤µ¤ó¤Ï¡¢¼Â»Ü¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¿ô¾¯¤Ê¤¤Ì±´Ö¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¡¢¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£¡ÖÍ½Ìó¸å¤â¡ØËÜÅö¤ËÀµ¤·¤¤ÁªÂò¤Ê¤Î¤«¡Ù¤È²¿ÅÙ¤â»×¤¤Ä¾¤·¤¿¡×¤¬¡¢³ëÆ£¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¼õ¤±¤¿¼ê½Ñ¤ÏÌµ»öÀ®¸ù¤·¡¢ÍèÇ¯¤Ï¡ÈÁÐ»Ò¡É¤È¤·¤Æ½Ð»º¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡¸ºÂÛ¼ê½Ñ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ö»Ä¤µ¤ì¤¿»Ò¤òÌµ»ö¤Ë»º¤á¤ë¤«¤òºÇ½é¤Ë¹Í¤¨¤¿¡£¥ê¥¹¥¯¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼£ÎÅ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÉÂ±¡¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¤È¡¢¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¿Í¤ÏÉ¬¤º¹Í¤¨¤ë¡£ÉÂ±¡Áª¤Ó¤ËÇº¤à¤¿¤á¡¢¸øÅª¤ÊÉÂ±¡¤¬¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤¬¡¢´µ¼ÔÂ¦¤Ï°Â¿´¤·¤ÆÁªÂò¤Ç¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥±¥·¤µ¤ó¤Ï¡ÖÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ÎËö¤Ç¡¢¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ï¥¤¥ê¥¹¥¯¤Î¤¿¤áÇº¤ó¤À¡£»þ´Ö¤¬¤Ê¤¯È½ÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤³¤ÎÁªÂò¤ò¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤Î¤«¤È¡¢¤º¤Ã¤ÈÇº¤ß¤Ê¤¬¤é¼ê½Ñ¤ËÎ×¤ó¤À¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¥è¥·¥³¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬¼ê½Ñ¤·¤¿ÉÂ±¡¤Ç¤Ï¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤¬¼ê½ÑÁ°¤Ë¥á¥ó¥¿¥ë¥±¥¢¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¼ê½Ñ¤ËÎ×¤á¤¿¤¿¤á¡¢»öÁ°¤ËÏÃ¤»¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¡¢¤¤¤Þ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â»×¤¦¡×¤½¤¦¤À¡£
¢£¸ºÂÛ¼ê½Ñ¤È¤Ï
¡¡¤·¤«¤·¸ºÂÛ¼ê½Ñ¤Ï¸½¾õ¡¢¼ÂÂÖ¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¹ñ¤È¤·¤Æ¤Î»Ø¿Ë¤µ¤¨Äê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ù¤¯Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÂçºåÂç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡¡¦ÂÛ»ù¿ÇÃÇ¼£ÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼¤Î±óÆ£À¿Ç·Éû¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹¤À¡£
¡¡2024Ç¯¤Ë¹ñÆâ½é¤È¤Ê¤ë¡Ö¸ºÂÛ¼ê½Ñ¤ÎÎ×¾²»î¸³¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ç¸¦µæ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏË¡Î§¤¬²þÀµ¤µ¤ì¤Æ¡¢¸ºÂÛ¼ê½Ñ¤¬°ìÈÌ¤ÎÁªÂò»è¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖË¾¤Þ¤·¤¤·Á¤À¡×¤È¸ì¤ë¡£¥ë¡¼¥ëºî¤ê¤Ë¸þ¤±¤¿µÄÏÀ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Â¿ÂÛÇ¥¿±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÊìÂÎ¤Î¥ê¥¹¥¯¤âÁêÅö¹â¤¤¡£Ê¬ÊÚ»þ¤Ë¤ª¤Ê¤«¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢½Ð·ì¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬Áý¤¨¤ë¡£Ç¥¿±¹â·ì°µ¿Õ¾É¤ÎÈ¯¾É¤âÁý¤¨¤ë¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬1¿ÍÁý¤¨¤ë¤´¤È¤Ë¡¢Ç¥¿±½µ¿ô¤ÏÌó4½µ´ÖÁá¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Áá»º¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÂÐ½èË¡¤È¤Ê¤ë¸ºÂÛ¼ê½Ñ¤À¤¬¡¢¡Ö°å»Õ¤¬¾Ã¶ËÅª¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Ë¡Åª¤Ê°ÌÃÖ¤Å¤±¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬°ìÈÖÂç¤¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¸ºÂÛ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ëÂÛ»ù¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÁª¤Ö¤Î¤«¡£¡Ö»Ä¤Ã¤¿ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ËÉÔÍø±×¤¬µÚ¤Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Êñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂÞ¤Ë½ý¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÁª¤Ö¡£ÂÛ»ù2¿Í¤Ç1¤Ä¤ÎÂÛÈ×¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÏÁªÂò¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÛÈ×¤äËì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¡ÈËìÀ¿ÇÃÇ¡É¤ÇÁª¤Ö¡×¡£¤Ê¤ª¡¢¸ºÂÛ¼ê½Ñ¤Ï¡ÖÂÛ»ù¤Î°äÅÁÅªÌäÂê¤ä¡¢ÀÊÌ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁªÂò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÂçÁ°Äó¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥è¥·¥³¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸ºÂÛ¼ê½Ñ¤Ç¤Ï¡Ø¿´Â¡¤Ë¿Ë¤ÇÌô¤òÃíÆþ¤·¤ä¤¹¤¤¡¢°ìÈÖ¼êÁ°¤Ë¤¤¤ë»Ò¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£°ÌÃÖ¤Ç·è¤Þ¤ë¡¢±¿¤ÎÏÃ¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÀâÌÀ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¢£¡Ö¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯Âç¤¤Ê¤³¤È¡×
¡¡Âè3¤ÎÁªÂò»è¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÇ¥¿±¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿»þ¤Ï¡Ø½É¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç°ìÇÕ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢4¤Ä»Ò¤È¤ï¤«¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ø¤»¤Ã¤«¤¯Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¥À¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¡£¸ºÂÛ¼ê½Ñ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤µß¤ï¤ì¤Æ¡¢¡ØÁ´°÷¤ò¼º¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡Ù¤È´õË¾¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢4¤Ä»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢É¬¤º¤·¤â¸ºÂÛ¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£±óÆ£»á¤Ï¡Ö¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿¾ðÊó¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢²ÈÂ²¤ÇÁªÂò¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£¸½ºß°ìÈÌÅª¤ÊÁªÂò»è¤Ï¡¢¡ØÇ¥¿±¤òÂ³¤±¤ë¤«¡¢¤ä¤á¤ë¤«¡Ù¤Î2¤Ä¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¸ºÂÛ¼ê½Ñ¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤âÄó¼¨¤·¤Æ¡¢¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤ë´Ä¶¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¹Í¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Öº£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯Âç¤¤Ê¤³¤È¤À¡×¤È¸ì¤ë¡£¡Ö¹ñ¤ä³Ø²ñ¡¢Âç³Ø¤ÎÎÑÍý°Ñ°÷²ñ¤Ç¤â¡¢¡Ø¸ºÂÛ¼ê½Ñ¤¬¹ñÌ±Åª¤Ë¤É¤¦Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡Ù¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤¬¾úÀ®¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢Æ°¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¸ºÂÛ¼ê½Ñ¤ÎÂÎ¸³¼Ô¤Ë¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤âÁêÃÌ¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢ÁªÂò»è¤Ë²Ã¤ï¤ì¤Ð¡¢±£¤¹É¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ËÜÅö¤Ë½ÅÍ×¤Ê1Êâ¤À¡×¡£
