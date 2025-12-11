クマ被害が相次ぐ日本社会。自衛隊の後方支援が終了した今なお、現場では水際対策が続けられ、その緊張は収まらない。現役の猟友会員でもある報道カメラマンの不肖・宮嶋が、クマ急増で浮き彫りになる“課題”を指弾する。（全4回中の1回目／続きを読む）

現役ハンターが直面する“シビアすぎる現状”とは 撮影＝宮嶋茂樹

もはや戦災レベルのクマ被害

もはや激甚災害レベルではないか。いや、いみじくも秋田県の佐竹敬久前知事が言うとおり、もはや「戦争」である。

10月28日、元陸上自衛隊員でもある鈴木健太現知事は、自衛隊の出動を小泉進次郎防衛相に要請した。さらに条件付きではあるものの、警察がライフル銃でクマなどを駆除できるよう法整備が進められ、実働部隊がすでに秋田県や岩手県で活動中である。

それでも11月30日現在、今年度すでに日本列島では13人がクマの犠牲になり、200人近くが重軽傷を負っている。この規模とこの数字は天災ならぬ、もはや戦災である。

敵は文字通りの「猛獣」である。理性や慈悲もなければ、憐れみも常識すら持ち合わせず、もちろん「話し合い」も通じない。犠牲になった多くの方々はお年寄りである。これを「戦争」、「有事」と言わずして何という。

現役ハンターはどう立ち向かうか

そんな最恐の敵に対峙していたのが、あくまで趣味の団体でもあり、不肖・宮嶋も加入している「猟友会」や民間のハンターであった。

実は不肖・宮嶋、生業は杉並税務署も認めた「報道写真家」であり、この稼業を始めてすでに40年以上になるが、余暇では狩猟歴30有余年、現役ハンターでもある。

我らの税金で弾を支給される警察官、自衛隊員と違い、自腹で一発400円から1000円の実弾を購入し、射撃練習に励み、出猟する際の足となるクルマにも自腹でガソリンを入れているのである。

本州のほぼ全域に生息するツキノワグマ

ところで、実は日本に生息するクマには2種類ある。比較的小型のクマ（ツキノワグマ）と大型のヒグマである。

人間とクマの生息域が混在している現状と違い、クマとヒグマはきっちり棲み分けできている。クマは黒い毛に覆われ胸元に三日月状の白い縞があるため「ツキノワグマ」とも呼ばれるが、大きなもので130キロくらい。本州の千葉県以外に大量に、そして四国の徳島、高知にはごくわずかしかいない。

なお九州に生息していたツキノワグマは絶滅したといわれており、クマがいまだに国際的には「絶滅危惧種」に指定されているのはそのせいでもある。

かわってヒグマはというと、海外では「グリズリー」と呼ばれ、北海道以北の我が国の北方領土から樺太、シベリア、北米大陸にも生息する。茶色の体毛に覆われ大きければ400キロを超える。北海道のアイヌコタンなどでは今でも、みやげで鮭を咥えたヒグマの木彫りが売られている。

雑食であるがその肉は意外と美味である。実際、不肖・宮嶋もジビエ料理屋で食したが、イノシシ肉にも似ていて臭みもなく、脂もシカほどくどくなかった。

大型のヒグマに襲われれば勝ち目はない

クマ、ヒグマ双方とも人間よりはるかに嗅覚、聴覚に優れ、そして動きも素早く、全速力では時速50キロ程度で走ると言われている。

比較的戦闘力の低い子グマなら人間が猟銃を使用せずとも撃退した例もあるが、大型のヒグマに襲われれば人間に勝ち目はない。

たとえれば、安青錦の倍以上あるダンプカー並みの巨体に、サニブラウン選手の倍近い速度で突進され、かぎ状の鋭い爪の生えた前足で井上尚弥より素早いハンマーパンチを食らわされ、顔や目の玉を皮ごとはぎとられた直後、首元に噛みつかれポッキリ……というようなものである。

山中まで引きずられ“喰われた”事例も…

クマ被害の事件としては、かの有名な「三毛別(さんけべつ)事件」がある。大正時代の1915年、北海道の苫前(とままえ)村の開拓民の集落でヒグマに襲われた10人のうち、死亡した7人の女性と子供らは、内臓や妊婦の胎児から食われていたと記録されている。

我らの同業者でもあったネイチャー・フォトグラファーの星野道夫さんがロシアのカムチャッカで襲われてしまったのもヒグマである。なおその際は、テレビ番組のロケ中だったという。星野さんはテントで寝ているところを襲われたとみられる。

今年の10月17日には、岩手県北上市で男性が襲われ山中にまで引きずられたあげくに食われるという、すさまじい事例もある。

自衛隊員では駆除ができない

また2021年、陸上自衛隊丘珠駐屯地にクマが侵入した際も、屈強な自衛隊員がヒグマにちょこっと体当たりされただけで負傷している。その際、クマを駆除したのは自衛隊員ではなく猟友会のハンターであった。

自衛隊は野生動物を駆除する目的で武器を使用できないと、法律で活動を制限されているからである。

本来はこの時にでも、自衛隊の野生動物に対する武器使用について、法整備をすべきだったのではないか。クマとの戦いは近代に入ってから現在に至るまで続き、これからも延々と続くのではないかという不安に襲われる。

しかし今までは、クマもヒグマも用心深く人間を怖がり、山間部深くに生息しているはずだった。そして本来は、降雪が始まる季節の前には冬眠しているはずだったのである。

そのクマの主食とされる山の木の実の不作が、出没増加の要因と言われている。腹をすかせたクマが冬眠前に栄養をとるために人里に下りてきて、農作物を荒らす。それだけでも大事件なのに、次々と人まで襲い始めたのである。そんなクマをこれまで退治してきたのは、民間ハンターだけだったのである。

高齢化だけではない…ハンター減少の根本原因

さて、そんなクマ駆除の中心となる肝心のハンターも高齢化が進み、年々減少、そのせいで、シカやイノシシとともに、ますますクマの個体数は増えた。

餌となる木の実などもサルなどに食われ減少、かわりに農作物や人を襲い、クマ被害が増えるという悪循環に陥っているのである。

なぜ、その肝心のハンターの人口が減少しているかというと、高齢化のほかにも様々な原因がある。

ハンターの多くが趣味や副業に過ぎないにもかかわらず、駆除に駆り出されれば、その間仕事ができないうえ、報酬もスズメの涙。狩猟だけに限れば全くの無報酬どころか、足代、弾代も全部ハンター持ちなのは不肖・宮嶋が先述したとおり。

さらに相手がクマやヒグマ、イノシシになれば命がけとなる。1発で仕留めなければ、パニックに陥ったクマに逆襲される恐れもある。

ちなみにクマの急所は脳か脊髄と言われるが、頭蓋骨は固く弾が弾かれる恐れもあるし、標的となる脳や脊髄も小さいことから、比較的大きな胸部を狙うよう薦められている。ただ胸部に着弾すると内臓を損傷させるので、食肉部が少なくなってしまう恐れがある。

複雑で難しい狩猟免許の取得

しかし、ハンターの成り手が少ないのはそれだけでない。銃の所持やその管理、さらに狩猟免許の取得だけでも恐ろしいほど複雑で難しいのである。それが若いハンターが増えない最大の理由であろう。

豊臣秀吉の刀狩り令以来、民間人が武器を所持することを厳しく制限することにより、一揆や反乱、今やと治安を維持し、テロや政権転覆を押さえこんできた歴史があるからであろうか。

別にアメリカのような「銃社会」が理想と言うわけではない。ただ、この日本は「市民」が強力な武器を所持しそれらで動物を「殺す」ことを「趣味」にする者たちに、強いアレルギーを持っているようである。そうした価値観も、若いハンターが増えない一因だろう。

撮影＝宮嶋茂樹

